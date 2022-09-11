FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности
После неоднозначного завершения Гран При Италии спортивные руководители Ф1 опубликовали разъяснение своих действий
На финальном отрезке дистанции в Монце лидировал Макс Ферстаппен из Red Byll, однако гонщик Ferrari Шарль Леклер нагонял его благодаря более свежей резине. В тот момент, когда переполненные трибуны ожидали развязки их дуэли, между поворотами Лесмо свою машину остановил Даниэль Риккардо – на McLaren заклинило коробку передач.
Машину австралийца не удалось оперативно откатить за отбойник – убрать ее удалось только с помощью крана.
Лидеры гонки провели пит-стопы и получили свежие шины, готовясь к рестарту. Но ко всеобщему сожалению, спасательная операция затянулась, потому до самого клетчатого флага гонка продлилась в режиме нейтрализации.
Несмотря на победу своего пилота, глава Red Bull Кристиан Хорнер обвинил дирекцию гонки в нерасторопности – по его словам, времени было более чем достаточно, но водитель автомобиля безопасности сначала занял неверное место в пелотоне, перед Джорджем Расселлом.
В FIA посчитали нужным объяснить развитие событий, сделав официальное заявление.
В нем сказано: «Были предприняты максимальные усилия для быстрой эвакуации машины №3 [Риккардо] и продолжения борьбы, однако развитие ситуации не позволило линейным судьям перевести коробку передач в нейтраль и откатить машину на служебную дорожку.
Так как нашим приоритетом была безопасность спасительной операции, а масштаб эпизода не требовал красных флагов, гонка была закончена за автомобилем безопасности в рамках процедуры, которую согласовали FIA и все участники чемпионата.
Время пребывания на трассе машины безопасности никак не связано с этой процедурой».
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