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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

FIA объяснила остановку гонки в Баку

Автор:
, Редактор Ф1

Майкл Маси не нашел причин не показывать красный флаг

FIA объяснила остановку гонки в Баку

Гран При Азербайджана был остановлен красными флагами после аварии Макса Ферстаппена. Лидер гонки разбил болид за пять кругов до финиша. После этого три круга обломки пытались убрать с трассы в режиме машины безопасности. Но затем Гран При остановили.

Гоночный директор FIA Майкл Маси пояснил, что у него было формальное право остановить гонку, а потому он решил не заканчивать ее под сейфти-каром, а дать рестарт после очищения асфальта.

«К счастью, у нас уже несколько лет есть правило остановки гонки, – сказал Маси. – Да, в такой ситуации есть вариант не возобновлять заезд. Но не выходя за рамки положенного времени и не нарушая правил мы можем провести рестарт. И у нас не было причин этого не сделать».

После того, как Ферстаппен попал в аварию из-за лопнувшего колеса, спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли предложил Маси остановить гонку, чтобы все пилоты сменили шины. Но Маси уверяет, что и без этого обращения хотел показать красный флаг:

«К тому моменту я уже об этом задумался. А что касается разговоров, то мы разговариваем со всеми в равной мере. Учитывая оставшееся количество кругов и число обломков на трассе, лучшим решением мне показалось остановить гонку, очистить асфальт и затем провести концовку».

До аварии Ферстаппена похожий эпизод произошел с Лэнсом Строллом, но он к остановке гонки не привел. Маси пояснил почему:

«Инцидент с Лэнсом произошел в середине гонки, поэтому времени у нас было более, чем достаточно. И там оставалось место [для проезда машин], поэтому мы были уверены, что и так все уберем. А в случае с Ферстаппеном мы не были уверены, что уборка завершится вовремя. Поэтому решили, что остановить гонку и провести рестарт будет лучше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Люк Смит

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