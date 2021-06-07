FIA объяснила остановку гонки в Баку
Майкл Маси не нашел причин не показывать красный флаг
Гран При Азербайджана был остановлен красными флагами после аварии Макса Ферстаппена. Лидер гонки разбил болид за пять кругов до финиша. После этого три круга обломки пытались убрать с трассы в режиме машины безопасности. Но затем Гран При остановили.
Гоночный директор FIA Майкл Маси пояснил, что у него было формальное право остановить гонку, а потому он решил не заканчивать ее под сейфти-каром, а дать рестарт после очищения асфальта.
«К счастью, у нас уже несколько лет есть правило остановки гонки, – сказал Маси. – Да, в такой ситуации есть вариант не возобновлять заезд. Но не выходя за рамки положенного времени и не нарушая правил мы можем провести рестарт. И у нас не было причин этого не сделать».
После того, как Ферстаппен попал в аварию из-за лопнувшего колеса, спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли предложил Маси остановить гонку, чтобы все пилоты сменили шины. Но Маси уверяет, что и без этого обращения хотел показать красный флаг:
«К тому моменту я уже об этом задумался. А что касается разговоров, то мы разговариваем со всеми в равной мере. Учитывая оставшееся количество кругов и число обломков на трассе, лучшим решением мне показалось остановить гонку, очистить асфальт и затем провести концовку».
До аварии Ферстаппена похожий эпизод произошел с Лэнсом Строллом, но он к остановке гонки не привел. Маси пояснил почему:
«Инцидент с Лэнсом произошел в середине гонки, поэтому времени у нас было более, чем достаточно. И там оставалось место [для проезда машин], поэтому мы были уверены, что и так все уберем. А в случае с Ферстаппеном мы не были уверены, что уборка завершится вовремя. Поэтому решили, что остановить гонку и провести рестарт будет лучше».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Люк Смит