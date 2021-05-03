Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает Следующая / Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
Формула 1 / Гран При Португалии Новости

FIA объяснила наказание Мазепина

Автор:
, редактор

В команде считают, что Никита не мог избежать инцидента

FIA объяснила наказание Мазепина

Никита Мазепин был наказан 5-секундным штрафом и 1 штрафным баллом во время гонки Гран При Португалии. Причиной для этого стало поведение россиянина, когда Серхио Перес обгонял его на круг. 

Обычно в таких случаях штраф дается лишь в том случае, если круговой пилот игнорирует синие флаги несколько раз. Но Мазепина наказали после первого же раза потому, что не уступив дорогу лидеру он чуть не спровоцировал аварию.

«Дело было не в количестве синих флагов, – сказал гоночный директор FIA Майкл Маси. – А в том инциденте, что был показан в трансляции, когда он чуть не столкнулся с Серхио [Пересом] под синими флагами в третьем повороте. Он не смог эффективно освободить дорогу при первой же возможности, чем чуть не спровоцировал аварию».

А вот босс Haas Гюнтер Штайнер считает, что виновником инцидента был не Мазепин: «Синий флаг показали очень поздно, когда Никита уже прошел второй поворот. Там не было ничего преднамеренного, и ничего плохого в итоге не случилось. Но и пять секунд ни на что не повлияли. 

Никита извинился перед Серхио. Это была ошибка, такое случается. Хорошо, что никто не пострадал. Да, Никита получил штраф, но он ничего не изменил».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Предыдущая новость

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Следующая новость

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

«В следующий раз мне лучше заткнуться». Босс Mercedes не сумел ободрить Боттаса

22ч
2
Формула 1

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии

3
Формула 1

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

25мин
4
Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

5
Формула 1

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Самое важное:
Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам
Формула 1

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

25мин
Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
Формула 1

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

FIA объяснила наказание Мазепина
Формула 1

FIA объяснила наказание Мазепина

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает
Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Бумажный самолетик и приставучий оператор. McLaren и Red Bull обменялись шутками в соцсетях
Формула 1

Бумажный самолетик и приставучий оператор. McLaren и Red Bull обменялись шутками в соцсетях

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам
Формула 1

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще Гран При Португалии
Формула 1

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии

Больше от
Никита Мазепин
Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При Гран При Португалии
Формула 1

Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При

Второй пит-стоп, инцидент с Пересом и отставание от Мика. Штайнер о выступлении Мазепина в Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Второй пит-стоп, инцидент с Пересом и отставание от Мика. Штайнер о выступлении Мазепина в Португалии

Эксперименты с подушками и слова Лауды: Мазепин о событиях субботы в Портимане Гран При Португалии
Формула 1

Эксперименты с подушками и слова Лауды: Мазепин о событиях субботы в Портимане

Больше от
Haas F1 Team
Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера Гран При Португалии
Формула 1

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии Гран При Португалии
Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

«В следующий раз мне лучше заткнуться». Босс Mercedes не сумел ободрить Боттаса
Формула 1 Формула 1

«В следующий раз мне лучше заткнуться». Босс Mercedes не сумел ободрить Боттаса

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам
Формула 1 Формула 1

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает
Формула 1 Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
Формула 1 Формула 1

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Инженер Mercedes: Хэмилтон не особо переживал, пропустив Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Инженер Mercedes: Хэмилтон не особо переживал, пропустив Ферстаппена

Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

FIA объяснила наказание Мазепина
Формула 1 Формула 1

FIA объяснила наказание Мазепина

Самое важное:

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам
Формула 1 Формула 1

Браун рассказал о новом подходе Ферстаппена к гонкам

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще
Формула 1 Формула 1

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

FIA объяснила наказание Мазепина
Формула 1 Формула 1

FIA объяснила наказание Мазепина

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает
Формула 1 Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.