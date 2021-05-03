FIA объяснила наказание Мазепина

Никита Мазепин был наказан 5-секундным штрафом и 1 штрафным баллом во время гонки Гран При Португалии. Причиной для этого стало поведение россиянина, когда Серхио Перес обгонял его на круг.

Обычно в таких случаях штраф дается лишь в том случае, если круговой пилот игнорирует синие флаги несколько раз. Но Мазепина наказали после первого же раза потому, что не уступив дорогу лидеру он чуть не спровоцировал аварию.

«Дело было не в количестве синих флагов, – сказал гоночный директор FIA Майкл Маси. – А в том инциденте, что был показан в трансляции, когда он чуть не столкнулся с Серхио [Пересом] под синими флагами в третьем повороте. Он не смог эффективно освободить дорогу при первой же возможности, чем чуть не спровоцировал аварию».

А вот босс Haas Гюнтер Штайнер считает, что виновником инцидента был не Мазепин: «Синий флаг показали очень поздно, когда Никита уже прошел второй поворот. Там не было ничего преднамеренного, и ничего плохого в итоге не случилось. Но и пять секунд ни на что не повлияли.

Никита извинился перед Серхио. Это была ошибка, такое случается. Хорошо, что никто не пострадал. Да, Никита получил штраф, но он ничего не изменил».