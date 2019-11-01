FIA объяснила, как добьется визуального различия между машинами Ф1 с 2021 года

Накануне Гран При США были озвучены подробности совершенно нового технического регламента Формулы 1, который вступит в силу с 2021 года и должен радикально изменить весь спорт.

Комментируя изменения, глава технической комиссии формульных гонок FIA Николас Томбасис отметил, что в новые правила заложен функционал, позволяющий обеспечить визуальное различие между техникой разных команд.

По его мнению, это очень важно для болельщиков, хотя в некоторых областях разработчикам регламента и пришлось отказаться от дополнительных возможностей, чтобы избежать существенной разницы в эффективности.

На презентации в Остине Томбасис рассказал, что были выделены несколько зон, где обеспечивается визуальная разница. Это носовой обтекатель, переднее крыло с торцевыми пластинами, верхний воздухозаборник, воздухозаборники понтонов, верхняя кромка капота двигателя, тормозные воздуховоды и заднее крыло с торцевыми пластинами. Там, по словам чиновника, «можно предвидеть визуальные различия».

При этом доработки будут по-прежнему ограничены в области днища, дефлекторов, диффузора и отчасти заднего крыла. FIA объяснила это «желанием защитить ключевые исследования, которые были проведены».

«Было очень много дискуссий о различиях в очертаниях машин, – объяснил Томбасис. – В последние полтора месяца возникла инициатива сделать эти различия более существенными. Мы ожидаем, что будет много компонентов, которые на разных машинах выглядят по-разному».

Чтобы проиллюстрировать свой подход, FIA продемонстрировала три разных концепции машин, каждая из которых соответствует новому регламенту. Этот подход показывает, что общие правила в состоянии принести различные решения.

На показанных рендерах можно видеть две разные конфигурации носового обтекателя – узкую и широкую. Передние крылья отличаются количеством, шириной и формой закрылков каскада

Понтоны не похожи во всех трех версиях, это же касается задних крыльев, капотов двигателя и элементов в области диффузора.

«У показанных машин множество отличий, – объяснил Томбасис. – Разумеется, мы не ждем, что реальные автомобили будут в точности такими, как на наших иллюстрациях. Но мы предполагаем, что регламент даст возможность для существования подобных отличий.

Мы чувствуем, что сделали огромный шаг, позволив командам действовать креативно, а инженерам по аэродинамике использовать творческий подход для достижения своих целей».

Рендеры машин по правилам 2021 года: