FIA объяснила, как добьется визуального различия между машинами Ф1 с 2021 года
После объявления деталей нового регламента Ф1 руководители чемпионата обозначили семь областей, в которых техника разных команд сможет отличаться внешне.
Накануне Гран При США были озвучены подробности совершенно нового технического регламента Формулы 1, который вступит в силу с 2021 года и должен радикально изменить весь спорт.
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Комментируя изменения, глава технической комиссии формульных гонок FIA Николас Томбасис отметил, что в новые правила заложен функционал, позволяющий обеспечить визуальное различие между техникой разных команд.
По его мнению, это очень важно для болельщиков, хотя в некоторых областях разработчикам регламента и пришлось отказаться от дополнительных возможностей, чтобы избежать существенной разницы в эффективности.
На презентации в Остине Томбасис рассказал, что были выделены несколько зон, где обеспечивается визуальная разница. Это носовой обтекатель, переднее крыло с торцевыми пластинами, верхний воздухозаборник, воздухозаборники понтонов, верхняя кромка капота двигателя, тормозные воздуховоды и заднее крыло с торцевыми пластинами. Там, по словам чиновника, «можно предвидеть визуальные различия».
При этом доработки будут по-прежнему ограничены в области днища, дефлекторов, диффузора и отчасти заднего крыла. FIA объяснила это «желанием защитить ключевые исследования, которые были проведены».
«Было очень много дискуссий о различиях в очертаниях машин, – объяснил Томбасис. – В последние полтора месяца возникла инициатива сделать эти различия более существенными. Мы ожидаем, что будет много компонентов, которые на разных машинах выглядят по-разному».
Чтобы проиллюстрировать свой подход, FIA продемонстрировала три разных концепции машин, каждая из которых соответствует новому регламенту. Этот подход показывает, что общие правила в состоянии принести различные решения.
На показанных рендерах можно видеть две разные конфигурации носового обтекателя – узкую и широкую. Передние крылья отличаются количеством, шириной и формой закрылков каскада
Понтоны не похожи во всех трех версиях, это же касается задних крыльев, капотов двигателя и элементов в области диффузора.
«У показанных машин множество отличий, – объяснил Томбасис. – Разумеется, мы не ждем, что реальные автомобили будут в точности такими, как на наших иллюстрациях. Но мы предполагаем, что регламент даст возможность для существования подобных отличий.
Мы чувствуем, что сделали огромный шаг, позволив командам действовать креативно, а инженерам по аэродинамике использовать творческий подход для достижения своих целей».
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Рендеры машин по правилам 2021 года:
Фотограф: Motorsport .com
Фотограф: Motorsport .com
Фотограф: Motorsport .com
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Скотт Митчелл
FIA объяснила, как добьется визуального различия между машинами Ф1 с 2021 года
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