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Формула 1 / Новость

FIA объяснила, как добьется визуального различия между машинами Ф1 с 2021 года

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FIA объяснила, как добьется визуального различия между машинами Ф1 с 2021 года
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
1 нояб. 2019 г., 21:00

После объявления деталей нового регламента Ф1 руководители чемпионата обозначили семь областей, в которых техника разных команд сможет отличаться внешне.

Накануне Гран При США были озвучены подробности совершенно нового технического регламента Формулы 1, который вступит в силу с 2021 года и должен радикально изменить весь спорт.

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Комментируя изменения, глава технической комиссии формульных гонок FIA Николас Томбасис отметил, что в новые правила заложен функционал, позволяющий обеспечить визуальное различие между техникой разных команд. 

По его мнению, это очень важно для болельщиков, хотя в некоторых областях разработчикам регламента и пришлось отказаться от дополнительных возможностей, чтобы избежать существенной разницы в эффективности.

На презентации в Остине Томбасис рассказал, что были выделены несколько зон, где обеспечивается визуальная разница. Это носовой обтекатель, переднее крыло с торцевыми пластинами, верхний воздухозаборник, воздухозаборники понтонов, верхняя кромка капота двигателя, тормозные воздуховоды и заднее крыло с торцевыми пластинами. Там, по словам чиновника, «можно предвидеть визуальные различия». 

При этом доработки будут по-прежнему ограничены в области днища, дефлекторов, диффузора и отчасти заднего крыла. FIA объяснила это «желанием защитить ключевые исследования, которые были проведены».

«Было очень много дискуссий о различиях в очертаниях машин, – объяснил Томбасис. – В последние полтора месяца возникла инициатива сделать эти различия более существенными. Мы ожидаем, что будет много компонентов, которые на разных машинах выглядят по-разному». 

2021 rules rendering
2021 rules rendering

Чтобы проиллюстрировать свой подход, FIA продемонстрировала три разных концепции машин, каждая из которых соответствует новому регламенту. Этот подход показывает, что общие правила в состоянии принести различные решения. 

На показанных рендерах можно видеть две разные конфигурации носового обтекателя – узкую и широкую. Передние крылья отличаются количеством, шириной и формой закрылков каскада 

Понтоны не похожи во всех трех версиях, это же касается задних крыльев, капотов двигателя и элементов в области диффузора. 

«У показанных машин множество отличий, – объяснил Томбасис. – Разумеется, мы не ждем, что реальные автомобили будут в точности такими, как на наших иллюстрациях. Но мы предполагаем, что регламент даст возможность для существования подобных отличий. 

Мы чувствуем, что сделали огромный шаг, позволив командам действовать креативно, а инженерам по аэродинамике использовать творческий подход для достижения своих целей». 

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Рендеры машин по правилам 2021 года:

Слайдер
Список

1/3

Фотограф: Motorsport .com

2/3

Фотограф: Motorsport .com

3/3

Фотограф: Motorsport .com

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Серия Формула 1
Автор Скотт Митчелл

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