FIA обвинила Вольфа в «диких спекуляциях» о нарушении бюджетов

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На прошлой неделе в Формуле 1 начался скандал, связанный с подозрениями в адрес Red Bull и Aston Martin в том, что они в прошлом году превысили свои бюджеты. После этого публикацию отчета FIA, который должен был появиться еще летом, перенесли со среды на ближайший понедельник.

Это вызвало еще большую озабоченность команд. Глава Ferrari Маттиа Бинотто обеспокоился, что соперники могли тайно договориться с FIA, а глава Mercedes Тото Вольф и вовсе заявил, что превышение бюджета со стороны Red Bull уже ни для кого не является секретом.

В самой Федерации появившиеся слухи сразу назвали необоснованными. Теперь, в Японии вице-президент FIA по спорту Роберт Рид пояснил позицию своей организации.

«К сожалению, появилось уже очень много спекуляций, основанных на слухах, причем порой совершенно диких, – сказал Рид. – И это уже нанесло ущерб FIA и чемпионату, возможно даже больший, чем в случае обнаружения реальных нарушений.

Понедельник уже завтра, мы все узнаем. Я не видел цифр, этим занимается наш отдельный департамент. Если будут найдены нарушения, то все знают, что за них полагается.

Возможно будут найдены нарушения в самой процедуре отчетности команд, возможно кто-то и правда превысил бюджет. Будем решать по факту.

Проблема может быть как раз в интерпретации правил. Мы первый год живем со строгим бюджетным лимитом, 2020 год был испытательным. И я не исключаю, что кто-то мой найти лазейку в финансовых правилах, как это всегда происходит со спортивным или техническим регламентами Формулы 1. Это так и устроено. Мы используем такой опыт, чтобы не допустить подобного в будущем.

Что касается задержки публикации отчета, который должен был появиться еще летом, то это связано как раз с тем, что такая проверка проводится фактически впервые, и многие процедуры просто еще не отработаны. Уверен, что в будущем задержки сократятся».

Дополнительная информация: Адам Купер

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