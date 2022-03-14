FIA обсудит с командами законность зеркал Mercedes

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Новый болид Mercedes W13, который мы видели на тестах в Бахрейне, запомнился не только минималистичными боковыми понтонами, но и оригинальным креплением боковых зеркал. Поскольку верхняя боковая энергопоглощающая структура более не прячется в корпусе понтона, конструкторы Mercedes придумали объединить ее с креплением зеркала заднего вида.

В итоге, получилось что-то вроде небольшого бокового антикрыла, хотя Формально эта деталь осталась креплением зеркала.

По данным издания The Race, эту конструкцию уже во вторник FIA обсудит с командами Формулы 1.

«Когда вступают в силу новые правила, всегда выясняется, что некоторые вещи прописаны в них недостаточно ясно, – цитирует издание технического специалиста FIA Николаса Томбазиса. – В целом нам удалось избежать больших пробелов в правилах, но есть небольшие вещи, которые мы бы хотели обсудить с командами и сделаем это на встрече во вторник.

Есть небольшие детали, которые не совсем соответствуют тем целям, которые мы ставили при разработке нового регламента. Например, есть определенные детали, назначение которых четко прописано в правилах. И когда мы видим, что какая-то команда наделяет деталь не соответствует своему прямому предназначению, то это не должно разрешаться».

При этом Томбазис дал понять, что сейчас болид Mercedes полностью соответствует регламенту, то есть пока правила не будут изменены команда в праве использовать подобную конструкцию зеркал.

Согласно процедуре, для того, чтобы внести изменения в технический регламент по ходу сезона, необходимо согласие FIA, руководства Формулы 1, а также как минимум восьми из десяти команд.