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Формула 1 Новости

FIA обновила правило рестарта в Ф1

Международная автомобильная федерация также немного поменяла систему начисления очков после ранней остановки гонки

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FIA обновила правило рестарта в Ф1
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За несколько дней до начала первого Гран При Ф1, который пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта, FIA вновь внесла несколько небольших изменений в спортивный регламент чемпионата. Одно из этих решений связано с правилом сейфти-кара, которое по ходу финального этапа прошлого сезона по-своему интерпретировал уже бывший директор гонки Майкл Маси.

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Тогда австралиец позволил незадолго до рестарта вернуться в круг лишь пяти отстающим пилотам, находившимся между двумя борцами за титул – Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Считается, что Маси смог поступить именно так, поскольку в правилах было прописано, что «любые» (ориг. any) круговые могли обогнать идущего первым пилота. Теперь же федерация изменила это слово на «все» (ориг. all), дабы не допустить двойной трактовки правил

Стоит напомнить, что по новому регламенту машина безопасности может уехать с трассы, когда появится сообщение «круговые могут обгонять». Раньше экипаж сейфти-кара мог выполнить эту процедуру только в конце следующего круга после того, как все круговые обошли лидера заезда.

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Также изменилась система начисления очков в случае досрочной остановки гонки. По итогам заездов, прерванных на 50%-75% дистанции, за 4 место будет начисляться 10 очков вместо 9, а за 7-е – 5 очков вместо 4-х. Если гонщики проехали больше дистанции, то очки начисляются полностью.

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