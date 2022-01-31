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Формула 1 Новости

FIA: Негативная реакция общественности сильно поразила Маси

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Именно Майкла считают виноватым в развязке событий во время гонки Ф1 в Абу-Даби

FIA: Негативная реакция общественности сильно поразила Маси
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Прошло уже больше месяца с финала сезона Формулы 1 в Абу-Даби. Однако разговоры о том, правильно ли повел себя директор гонки Майкл Маси, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, не прекращаются до сих пор.

Сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, итоги которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта. Несколько дней назад глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер заявил, что результатом разбирательств может стать и смена директора гонки. Однако, по его словам, действия Маси не оправдывают ненависти, которую директор гонки получил за все эти полтора месяца.

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«Полицейский редко вызывает сочувствие, – цитирует Байера Motorsport-Total со ссылкой на De Presse. – Невыносимой стала реакция в социальных сетях, определенная часть аудитории которых ни останавливается не перед чем – вы видели это на примере Николя Латифи, получившего смертельные угрозы в свой адрес. У Майкла нет нигде аккаунта, но ненависть общественности сильно ударила по нему.

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Я заверил Майкла, что ассоциация поддержит его и дал ему знать, что мы хотим продолжить работу с ним: но при этом нам нужно провести тщательное расследование».

По ходу сезона Ф1, особенно во время последних этапов минувшего сезона, боссы команд нередко общались по радио с директором гонки. Байер отметил, что он поддерживает предложение Росса Брауна запретить переговоры между двумя сторонами: «Руководители команд больше не смогут общаться по этому каналу, но смогут делегировать это другим управляющим, поскольку у них все еще должна быть возможность задавать вопросы».

Ранее издание BBC также сообщало, что FIA хочет изменить структуру дирекции гонки. Скорее всего, Международная автоспортивная федерация наймет человека, который будет фильтровать сообщения между директором гонки и командами, таким образом оберегая условного Маси от излишнего давления со стороны коллективов.

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