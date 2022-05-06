FIA не увидела нарушений в действиях Ferrari на тестах

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По ходу Гран При Майами стало известно, что как минимум одна команда направила в руководство чемпионата запрос о легальности действий Скудерии: по ходу недавних шинных тестов в Имоле итальянская команда опробовала на своей машине аэродинамическую новинку под днищем.

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В спортивном регламенте Ф1 сказано: «Спецификация машин на таких тестах может включать лишь детали, использованные как минимум в одной гонке или тестовой сессии текущего чемпионата».

Однако на F1-75 Карлоса Сайнса присутствовала деталь – продольный бортик, влияющий на протекание потоков, – которая ни разу не была замечена с самого начала зимних тестов и вплоть до прошлого Гран При Эмилии-Романьи.

По итогам диалога между FIA и Ferrari в Майами и проверки соответствующих деталей представители руководящего органа пришли к выводу, что в действиях команды не содержится никаких нарушений.

Точную причину можно будет узнать только из официального заявления, которое еще не опубликовано на момент выхода этой новости. Однако источники говорят, что Ferrari сообщила о повреждении старой версии днища по ходу утренней части заездов, что сделало замену неизбежной.

Также есть весомые основания говорить, что представители Ferrari смогли убедить судей: то днище, что поставили Сайнсу, в действительности даже более старой спецификации, чем получившее повреждение.

Так или иначе, эта историю можно считать исчерпанной – добиться каких-то санкций в отношении лидеров чемпионата у соперников не вышло.