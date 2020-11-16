Для Макса Ферстаппена гонка в Стамбуле завершилась далеко не так успешно, как могла бы. Лидер Red Bull проиграл старт, затем закрутился на трассе, преследуя Серхио Переса, а после финиша его еще ожидало судейское разбирательство.

Возвращаясь на трассу после второго пит-стопа, Макс проехал по такой траектории, которая не всем показалась однозначной – судьи решили выяснить, не пересек ли он белую линию.

В итоге был вынесен вердикт, что наказывать гонщика не будут, но с довольно примечательной формулировкой.

«Судьям не удалось отыскать убедительных доказательств того, что какая-то часть автомобиля №33 однозначно пересекла белую линию», – сказано в решении.

Такая формулировка, не встречавшаяся прежде, дала основания думать, что при обнаружении новых доказательств возможен пересмотр дела и штраф для гонщика.

Однако главный судья Ф1 Майкл Маси заверил, что этого не будет.

«Вопрос закрыт, – сказал он вечером в воскресенье на пресс-брифинге. – Судьи рассмотрели после гонки все имеющиеся записи, включая и те, что не были показаны в трансляции.

Они пришли к выводу, что в данном случае штраф не требуется, так как нарушения не было».

Ферстаппен финишировал в гонке шестым, проведя три пит-стопа против одного или двух у главных соперников. Он сократил отставание от Валттери Боттаса в споре за второе место по итогам чемпионата до 27 очков.

Дополнительная информация: Люк Смит