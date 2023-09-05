FIA не нашла нарушителей лимита бюджетов по итогам 2022 года

Год назад Red Bull Racing оказалась в центре скандала из-за перерасхода средств – хотя оно и оказалось небольшим (менее $2 млн или около 1,3% общей суммы), команду оштрафовали на $7 миллионов, а также на 10% ограничили ей время продувок в аэродинамической трубе.

Кроме того, Williams и Aston Martin нарушили порядок оформления и предоставления отчетности, за что также понесли финансовое наказание.

Но в этот раз ни у одной из команд по результатам углубленного аудита и проверки подразделений, не связанных с Ф1, нарушений выявлено не было. Об этом FIA сообщила во вторник после Гран При Италии.

В официальном документе сказано: «Проверка представляла собой интенсивный и тщательный процесс, начавшийся с подробного анализа документации, представленной участниками. Кроме того, была проведена детальная проверка любой деятельности команд, не связанной с Формулой 1 – она включала в себя многочисленные посещения объектов команд и тщательные аудиторские процедуры для оценки соблюдения Финансового регламента. FIA отмечает, что участники действовали в духе доброй воли и сотрудничества на протяжении всего процесса.

Федерация также отмечает, что финансовые правила имеют важное значение для долгосрочной финансовой стабильности спорта, и что они будут продолжать дорабатываться и уточняться на основе результатов проверок – как с точки зрения самих правил, которые написаны и одобрены в рамках процесса управления Формулой 1, так и способов их обеспечения и контроля. FIA вложила и продолжит вкладывать значительные средства в это направление ради коллективного блага спорта».

Ранее СМИ писали, что Red Bull, Mercedes и Aston Martin не уложились в установленный лимит, базовая величина которого в 2022 году была установлена на отметке $135 млн, а реальная с учетом коэффициентов и поправок составляла около $155 млн.