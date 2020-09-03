FIA назвала места контроля за срезками в Монце

Накануне каждого этапа Формулы 1 публикуется специальный бюллетень руководителя гонок, где прописаны ключевые моменты контроля за соблюдением правил. В их число традиционно входит список поворотов, в которых нарушение границ трассы будут отслеживать по ходу всего уик-энда.

Как и прежде, при выезде за белую линию и поребрик всеми четырьмя колесами у гонщиков будут исключать из протоколов соответствующий круг в тренировках и квалификации, а в гонке давать штраф после третьего нарушения.

В Монце соответствующими местами стали «Параболика» (11-й поворот) и выход из «Роджи» (5-й).

Трасса Гран При Италии

В первом случае будет контролироваться слишком широкий выезд из поворота, а во втором – срезка апекса. Как и прежде, в гонке три нарушения будут суммироваться по обоим участками, а случаи нарушений из-за борьбы с соперником судьи рассмотрят особо.

При этом в «Параболике» решено отказаться от высокого бордюра-«сосиски», который в прошлом году стал причиной серьезной аварии Алекса Перони в гонке Формулы 3.

«Какие-то «сосиски» в Монце останутся, но есть и альтернативные средства контроля за соблюдением границ трассы, – объяснил Маси. – В «Параболике» это две контрольные электронные петли.

Я не думаю, что какое-то одно средство позволяет решить все вопросы. В каждом случае необходимо искать собственное решение».