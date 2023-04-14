FIA назначила дату повторного рассмотрения штрафа Сайнса
Федерация подтвердила, что в свете появления новых доказательств вернется к обсуждению наказания испанца 18 апреля
Карлоя Сайнс закончил гонку в Альберт-парке четвертым, но еще до клетчатого флага судьи назначили пилоту Ferrari 5-секундный штраф за столкновение с Фернандо Алонсо на рестарте. Так как пилоты завершали дистанцию в режиме машины безопасности, все отрывы оказались очень невелики, и даже не самое серьезное наказание отбросило Сайнса за пределы очковой десятки.
Спустя несколько дней Ferrari запустила процедуру пересмотра вынесенного решения, заявив о наличии «значительных и имеющих отношение к делу» свидетельств, недоступных на момент первоначального определения штрафа.
В пятницу FIA сообщила: «Судьи Гран При Австралии 2023 года получили письмо от Николаса Томбасиса, директора FIA по формульным сериям, с приложением обращения Scuderia Ferrari от 6 апреля 2023 года в соответствии со статьей 14 Международного спортивного кодекса FIA с запросом о пересмотре судейского решения № 46, принятого в рамках Гран При Австралии 2023 года, и с просьбой к судьям "рассмотреть такой запрос и определить, является ли новый элемент существенным и актуальным или нет" в рамках статьи 14.3 Кодекса».
Там же сказано: «Гонщики и представители команды должны явиться к судьям для виртуальных слушаний, которые состоятся 18 апреля 2023 года в 08:00 по центральноевропейскому времени (10:00 Мск – прим.ред.)».
Участие в слушаниях разрешено представителям всех заинтересованных команд.
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