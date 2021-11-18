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Формула 1 Новости

FIA назначила дату нового рассмотрения эпизода с Максом и Льюисом

Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Слушания по апелляции Mercedes состоятся в четверг 18 ноября

FIA назначила дату нового рассмотрения эпизода с Максом и Льюисом

Заседание пройдет в формате видеоконференции и начнется в 17:00 по времени Катара (совпадает с московским), где участники Ф1 сейчас готовятся к очередному Гран При. Пока что обсуждаться будет вопрос, заслуживают ли новые аргументы Mercedes право считаться «существенными и значимыми, но недоступными в момент первоначального рассмотрения».

Если ответ окажется положительным, то будет назначена дата разбирательств по существу. Напомним, вся эта история касается попытки обгона, которую будущий победитель бразильского Гран При Льюис Хэмилтон предпринял против лидирующего Макса Ферстаппена на 48-м круге гонки. 

Оба пилота в итоге выехали за пределы трассы, а позиции остались неизменными.

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В Mercedes считают главным аргументом кадры с бортовой камеры на машине Red Bull. У судей не было возможности изучить эту запись, когда они решили, что эпизод вовсе не заслуживает изучения. 

Современная технология Ф1 позволяет в режиме реального времени передавать картинку всего с одной камеры на каждой машине. В тот момент у Ферстаппена работала камера, направленная назад. Кадры с главной камеры стали доступны только во вторник. 

Если в конечном итоге FIA решит, что действия Макса действительно нарушили правила Ф1, к его результату в Бразилии может быть добавлено штрафное время, либо же гонщика могут передвинуть по стартовой решетке на Гран При Катара. 

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