FIA пообещала бороться с попытками внедрить гибкое днище

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Радикальная смена регламента всегда дает конструкторам возможность отыскать какие-то решения, не предусмотренные разработчиками новых правил. История Ф1 знает множество случаев, когда благие намерения приносили прямо противоположный результат.

У машин нового поколения, которые выйдут на старт в 2022 году, для создания прижимной силы использован иной механизм, чем прежде: это трубки Вентури, расположенные под днищем и позволяющие создавать там разрежение.

Как только команды приступили к детальному изучению этой концепции, сразу стало понятно – чем больше воздушных потоков получится «загнать» по днище машины, тем большего прижима можно добиться.

Это, в свою очередь, привело к необходимости контролировать дорожный просвет, для чего необходима гораздо более жесткая подвеска, чем прежде. Сразу появились опасения, что кто-то попробует сделать кромки днища гибкими в стремлении получить дополнительное преимущество.

Если получится за счет их изгиба вниз «запечатать» края днища и не допустить перетекания потоков наружу, это ощутимо добавит машине прижимной силы.

В FIA не сомневаются, что в каких-то командах попробуют пойти по такому пути – но со своей стороны намерены решительно пресекать такого рода попытки.

Николас Томбасис, глава формульной комиссии FIA, пояснил: «В отношении гибких диффузоров и кромок днища могу сказать, что мы будем пристально следить за этим. Если потребуется, мы введем дополнительные проверки, чтобы ограничить подобные эффекты.

С новыми правилами неизбежно, что в каких-то областях могут проявиться непредсказуемые последствия в части гибкости элементов, и в дальнейшем они могут лишь усиливаться.

Мы без колебаний перейдем к действию. Правила позволяют нам вмешиваться, если мы заподозрим нарушения в каких-то областях».

Управляющий директор Ф1 Росс Браун добавил, что сами команды станут хорошим источником информации: они всегда внимательно следят за соперниками и обязательно поднимают шум, если обнаружат у тех что-то подозрительное.

«Дело в том, что в Ф1 мы не в силах избежать вопросов аэродинамической эластичности, – объяснил он. – Они проявляют себя уже долгое время, и когда инженеры думают о том, где можно получить выгоду, то всегда изучают, как можно использовать гибкость деталей. Так продолжается испокон веков.

И FIA всегда должна держать руку на пульсе – благо, правила позволяют ей оперативно реагировать. С нынешними возможностями для анализа мы можем очень быстро установить, что именно делают команды.

Уровень работы с фото и видео дает и самим командам возможность пристально следить друг за другом. Мы помним всю эту шумиху вокруг задних крыльев по ходу прошлого сезона. Так что здесь они в известном смысле сами выполняют функции контроля.

Если что-то происходит, они же первыми поднимают шум. И FIA очень быстро узнает, какие решения вызывают вопросы. Уверен, что мы справимся с этим, причем сделаем все максимально быстро».

Вопрос жесткости подвески, необходимой для поддержания стабильного дорожного просвета, напомнил о проблемах начала 80-х. Тогда в аналогичной ситуации машины стали настолько «дубовыми», что пилоты испытывали за рулем серьезный дискомфорт от сильной тряски.

По мнению Томбасиса, сейчас ситуация не повторится, хотя в плане управляемости новые автомобили и правда будут сложнее тех, что выходили на трассы в прошлом сезоне.

«Мы прекрасно понимаем, что для эффективности новым машинам нужно располагаться как можно ближе к асфальту, – объяснил он. – А потому подвеска станет более жесткой. Прежде мы видели, как команды сильно приподнимают задок. Похоже, такой подход остался в прошлом.

При этом мы полагаем, что те характеристики управляемости, которые делали машины более простыми для пилотирования, вовсе не обязательно сохранятся.

Мы хотим, чтобы умения гонщиков значили больше. Мы хотим, чтобы управлять машинами было сложнее, а не проще. Понятно, что ничего простого в этом никогда не было, но вы понимаете мою мысль. Думаю, в каком-то смысле важно было сделать пилотаж более агрессивным.

Мы следим за ситуацией, но я не думаю, что тут есть почва для серьезных опасений».

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

Настройки станут совсем другими. Мнение Motorsport.com

Мэтт Сомерфилд

С 2022 года командам предстоит совершенно иначе настраивать свои машины. И дело не только в том, что конструкция подвески станет намного проще из-за обязательного возвращения пружин и запрета хитрых гидравлических и инерционных решений.

Командам предстоит учесть фактор новых 18-дюймовых шин с низкими боковыми стенками. Все это неизбежно отразится на аэродинамической концепции, подходе к выбору дорожного просвета и угла склонения корпуса.

Необходимость опустить носовой обтекатель лишит команды тех выгод, которые были доступны прежде. Очевидным ответом станут уменьшение дорожного просвета и увеличение жесткости подвески: только так получится добиться стабильной работы тоннелей Вентури под днищем.

FIA верно отметила, что кто-то наверняка затеет игры с гибкостью – прежде всего, кромок днища. На этом точно можно получить выигрыш. Даже если смещение будет совсем небольшим, это позволит создать вихри, которые физически «запечатают» пространство между машиной и асфальтом.

Неудивительно, что спортивные власти сразу обозначили намерение оперативно реагировать на ситуацию. Можно вспомнить, как в 2021-м они уже вводили дополнительные нагрузочные тесты заднего крыла. Это явно показывает – тех, кто зайдет слишком далеко, будут сразу одергивать.