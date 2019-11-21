FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

В среду утром команды Ф1 получили новую техническую директиву. Она носит номер 39/19 и предписывает установить в топливной системе второй контрольный датчик. Именно такой стала реакция на исследование технических решений трех команд – по уточненным данным, это Ferrari, Alfa Romeo и кто-то из клиентов Honda, – которые были сняты с машин на «Интерлагосе».

Как стало известно Motorsport.com, новый принцип не будет использоваться на финальном этапе в Абу-Даби, но начнет работать со старта сезона-2020. Детали и подробности того, как именно будет контролироваться расход, командам сообщат в самое ближайшее время.

Стоит отметить, что действия FIA по изъятию элементов топливной системы никак не скажутся на итогах гонки в Сан-Паулу, которые уже не изменятся.

Между тем, общая цель проводимых сейчас действий не вызывает сомнений – гарантировать соблюдение всеми участниками чемпионата норм регламента.

Датчики контроля за расходом топлива для Ф1 делает компания FlowSonic, она остается поставщиком с самого начала турбоэры в 2014 году. Именно с ней была связана история с дисквалификацией Даниэля Риккардо, который финишировал вторым в Мельбурне. Тогда датчик зафиксировал превышение мгновенного расхода в 100 кг/ч.

Команда Red Bull пыталась доказать свою правоту и дошла до Апелляционного суда FIA, но проиграла.

Этой осенью вопрос вновь оказался актуален, когда по просьбе той же Red Bull федерация уточнила вопрос с расходом в директиве 35/19. Перед уик-эндом в Бразилии была выпущена директива 38/19, затронувшая вопрос использования хладагента турбины для повышения мощности.

Теперь решено использовать два датчика для контроля за расходом. При этом наверняка будут возникать ситуации, когда их показания будут отличаться – кто-то увидит в этом признаки махинации с топливом и потребует новых ограничений, другие же назовут такую ситуацию нормальной.

В любом случае, FIA запустит новую процедуру только с будущего сезона. Второй датчик решено размещать в топливном баке, он будет откалиброван организаторами.

Тем временем, пока глава технической комиссии формульных гонок Николас Томбасис стремится всеми силами избавить регламент от серых зон, важно помнить – эти действия направлены прежде всего против Ferrari, чья скорость на прямых в этом сезоне служит источником для сомнений в полном соответствии алых машин требованиям правил.

Но при этом не за горами время, когда командам Ф1 предстоит подписывать новые Договоры Согласия. И тут важно не раздражать Скудерию подозрениями сверх меры.

Сейчас команда из Маранелло получает 38% всех денег, которые идут на выплаты участникам – никто из соперников и мечтать не может о столь сочном куске пирога. Да и право вето у нее никто не отнимал. С учетом неопределенности в отношении потолка расходов выходит сложное переплетение технических, финансовых и политических интересов, из которого боссам Формулы 1 будет весьма непросто найти подходящий всем выход.