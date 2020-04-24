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Формула 1 / Новость

FIA нашла способ понизить бюджеты в Формуле 1 вопреки воле Ferrari

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FIA нашла способ понизить бюджеты в Формуле 1 вопреки воле Ferrari
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 апр. 2020 г., 11:15

Международная автомобильная федерация придумала, как ограничить расходы команд. Сейчас против этого выступает Ferrari. Новый метод позволит игнорировать позицию Скудерии

Бюджеты команд в Формуле 1 смогут понизить без согласия Ferrari. Как стало известно Motorsport.comFIA приняла решение изменить процедуру принятия решений в Ф1. Теперь при наступлении определенных обстоятельств Международная автофедерация удовлетворится согласием большинства участников чемпионата. Прежде FIA требовалось единогласное одобрение команд. 

Согласно спортивному кодексу FIA, для внесения поправок в регламент 2021 года автофедерации необходимо заручиться согласием каждого гоночного коллектива. Теперь федерация наделила себя дополнительными полномочиями. Эти полномочия включают в себя меры, направленные на спасение чемпионата в условиях финансового кризиса и пандемии коронавируса. Вот что написано в новой редакции спортивного кодекса:

В исключительных обстоятельствах и если FIA решит, что вопрос является критическим для спасения чемпионата или иной гоночной серии, для внесения изменений потребуется одобрение большинства участников. 

Эта мера поможет FIA преодолеть сопротивление Ferrari, которая не позволяет снизить лимит на расходы команд. Участники Формулы 1 договорились о том, что с 2021 года будут тратить не более $150 млн в год. Подавляющее большинство гоночных коллективов настаивает на том, что необходимо еще сильнее опустить эту планку. В качестве вариантов фигурируют $125 млн и $100 млн в год. 

Ferrari выступает резко против. Скудерия не только блокирует всеобщее снижение расходов на голосованиях команд, но и угрожает уйти из Формулы 1, если такое решение будет принято.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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