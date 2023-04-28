FIA нашла ошибку в правилах Ф1. Команды не дали ее исправить
Порядок использования шин в спринтерской квалификации был прописан неточно – но попытка в последний момент заделать эту «прореху» не имела успеха
В этот уик-энд Формула 1 проводит этап в Баку по новым правилам: субботнему спринту предшествует отдельная квалификация, для чего в Спортивный регламент были специально внесены корректировки.
Одна из особенностей новых правил в том, что в короткой сессии, которая пройдет в субботу утром, использование шин строго лимитировано. В двух первых сегментах у каждого пилота будет по одному свежему комплекту Medium, а в финале Soft.
Однако точная формулировка составлена так, что позволяет реализовать тактическую хитрость.
«В третьем сегменте спринтерской перестрелки (такое название придумали для субботней квалификации – прим.ред.) можно использовать не более одного комплекта сликов [для каждого пилота], – сказано в тексте. – И это должен быть новый комплект мягкого состава».
Такая редакция позволяет командам, которые не рассчитывают дойти в субботу утром до финала, сохранить комплект Soft и использовать его иначе – в пятничной квалификации или воскресной гонке.
В действительности, это значительное преимущество, так как участники из второй части пелотона смогут использовать этот свежий Soft в первом сегменте главной квалификации, чтобы повысить шансы своих гонщиков оказаться выше на решетке основной гонки.
Даже если получится так, что уже после этого кто-то из пилотов доберется до финала спринтерской квалификации, там можно будет не выезжать на трассу и стартовать в субботу десятым.
Эта история стала поводом для активных дискуссий, которые шли в Баку все утро пятницы. FIA организовала голосование команд, чтобы заручиться их поддержкой и скорректировать правила.
Так как регламент спринта является совсем новым, для его оперативных правок предусмотрена специальная процедура – она требует поддержки восьми команд чемпионата.
После этого решения утверждают Комиссия Ф1 и Всемирный совет, и они вступают в силу.
Однако в Баку FIA не смогла заручиться восемью необходимыми голосами. Это значит, что правила останутся прежними, а исправить их можно будет в дальнейшем посредством иных процедур.
Источники Motorsport.com в паддоке рассказали, что в Баку, где вероятность неожиданного исхода весьма велика, команды могут и отказаться от использования хитрости с шинами. Но вот в дальнейшем, когда спринтерские этапы будут проходить на более традиционных трассах, эта идея выглядит весьма привлекательной.
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