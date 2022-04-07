FIA наняла налоговиков для проверки бюджетных нарушений команд Ф1

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В 2022 году в Формуле 1 действуют ограничению бюджетов, которые не позволяют командам тратить более 140 миллионов долларов. Однако у многих, в том числе у главы Ferrari Маттиа Бинотто, есть сомнения по поводу того, насколько это правило соблюдается конкурентами.

Во время интервью итальянской Gazetta dello Sport о мерах контроля за соблюдением бюджетных ограничений спросили технического директора Международной автомобильной федерации FIA по формулам Николоса Томбазиса.

«Нашей главной целью является сделать так, чтобы чемпионат был честным, чтобы побеждал тот, кто этого заслуживает, – сказал Томбазис. – Да, с современными правилами нам требуется больше сил, чтобы все проверить. Раньше было достаточно взвесить машину, измерить ее и проверить колеса. А теперь нужно следить за тем, что команды делают у себя на базах.

Но у нас отличная команда во главе с моим коллегой Федерико Лоди. И у него работают эксперты по сбору налогов, которые дотошно проверяют декларации команд и пересчитывают все их расходы».

Томбазис также высказался по поводу слов главы Mercedes Тото Вольфа о том, что такой случай, как ремонт разбитого в Джидде болида Haas Мика Шумахера должен быть исключением из потолка бюджета.

«Вот представьте, что я сам разбил свою дорожную машину, которая не была полностью застрахована, – сказал Томбазис. – А у меня отпуск запланирован. Конечно, в отпуске я потрачу меньше денег, чем собирался.

У нас уже много исключений из потолка бюджетов. Я думаю, что их слишком много, нужно это пересмотреть. Но авария Шумахера под них даже сейчас никак не подпадает».

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