FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Главными звездами гала-церемонии стали чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен и его соперники Шарль Леклер и Серхио Перес, а также руководитель чемпионской команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Вместе с другими героями 2022 года они собрались в большом зале – церемония завершила цикл автоспортивных мероприятий в Боолнье, куда также вошли заседание Всемирного совета по автоспорту и Генеральной ассамблеи FIA.

Трофей Максу вручал президент федерации Мохаммед Бин Сулайем.

«Всю свою жизнь ты стремишься к единственной цели, – сказал голландский гонщик. – Для меня она в том, чтобы стать чемпионом мира в Формуле 1.

Первый титул всегда приносит очень яркие эмоции. Но в нынешнем году все было уже иначе.

Я считаю, что на этот раз мы были сильнее, выступали с командой как единое целое и выиграли чемпионат в обоих зачетах.

Мы одержали много побед. И я бы сказал, что этот титул лучше [первого], так как является более заслуженным. Но первый навсегда останется самым эмоциональным».

Хорнер посвятил Кубок конструкторов RBR памяти скончавшегося этой осенью основателя команды Дитриха Матешица.

«Я точно знаю, что он видел победу Макса в чемпионате, пусть на этапе в Японии и возникла небольшая путаница с очками, – сказал британский менеджер. – Но, к счастью, Макс гарантировал титул досрочно, и он успел увидеть это.

На следующем этапе через день после смерти Дитриха мы завоевали этот трофей [Кубок конструкторов]. И он получился особенным».

Специальный приз получил Льюис Хэмилтон – его обгон в Сильверстоуне, когда британец разом опередил увлекшихся борьбой Леклера и Переса, признали моментом года.

Знаменитый конструктор Гордон Марри стал первым в истории лауреатом Медали президента FIA за инновации – южноафриканца отметили за успехи в создании гоночных и дорожных машин.

Участниками церемонии стали представители всех чемпионатов мира, которые проводит FIA – по ралли, ралли-кроссу и ралли-рейдам, марафонским гонкам и Формуле Е, – а также юные картингисты и лауреаты специальных номинаций.