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FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

Вопросы в отношении конфиденциальной информации возникли к боссу Mercedes F1 Тото Вольфу и его супруге Сьюзи

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Тото и Сьюзи Вольф, Mercedes AMG

Действия федерации стали реакцией на жалобы со стороны руководителей нескольких команд Ф1 на действия судебной пары. 

Причина недовольства состояла в том, что сам австриец руководит командой Mercedes, тогда как его спутница жизни является управляющим директором женской гоночной серии F1 Academy, которую организуют промоутеры Больших Призов.

Это привело к опасениям, что Сьюзи могла передавать супругу служебную информацию FOM, которую нет возможности получить у других участников чемпионата. С другой стороны, в паддоке можно было услышать опасения, что секретные переговоры боссов команд могли стать известны в руководстве Ф1.

Чтобы не допустить конфликта интересов, FIA и запустила расследование. Деловое издание BusinessF1 предположило, что последней каплей стали слова Вольфа на недавней встрече руководителей команд. Он сообщил информацию, которой могла располагать только FOM.

Соперники публично высказали свои опасения, и указание начать расследование, как сообщили источники, дал лично президент федерации Мохаммед Бин Сулайем. 

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, и его супруга Сьюзи

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, и его супруга Сьюзи

В официальном заявлении FIA, опубликованном поздно вечером во вторник, говорится: «FIA известно о спекуляциях в СМИ, связанных с утверждениями, будто информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы 1 от сотрудника FOM. Департамент соблюдения контрактных требований FIA изучит этот вопрос».

Сьюзи Вольф стала управляющим директором F1 Academy в марте, до этого она на протяжении пяти лет возглавляла команду Venturi в Формуле Е. О своей работе в женском чемпионате она отчитывается непосредственно гендиректору Ф1 Стефано Доменикали.

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