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После аварии Карлоса Сайнса на первом круге Гран При Японии потребовалось убрать с трассы разбитую Ferrari и привезти в порядок поврежденный барьер из шин. Для этого в 12-й поворот направили трактор, приспособленный для подобных работ.

Обычно для обеспечения безопасности в подобных случаях достаточно выезда машины безопасности, но с учетом усиливающегося дождя, скользкого асфальта и плохой видимости руководитель гонки Эдуарду Фрейташ решил остановить борьбу красными флагами.

При этом по пути на пит-лейн гонщикам пришлось проехать мимо трактора, который стоял на гоночном полотне. Пьер Гасли, который после замены переднего крыла нагонял пелотон и в нарушение правил двигался на скорости свыше 200 км/ч, при виде 12-тонной махины сразу вспомнил о трагической аварии Жюля Бьянки на Гран При Японии 2014 года.

«Мы потеряли Жюля восемь лет назад в похожих условиях, тогда кран стоял в гравии [зоны безопасности], – объяснил француз. – Я не понимаю, почему восемь лет спустя мы вновь видим кран, да к тому же не в гравии, а прямо на гоночной траектории.

Это просто неуважительно по отношению к Жюлю, его близким и всем нам. Это был трагический момент, и никто из нам не хочет видеть трактор в таких условиях.

Если бы я потерял контроль над машиной так, как кругом ранее это случилось с Карлосом… Да, я ехал на 200 км/ч, но это не имеет значения. Даже если скорость составляла бы 100 км/ч, я бы улетел и врезался в 12-тонный кран, то был бы сейчас мертв».

У FIA есть стандартная практика эвакуации машин с трассы – это делается с применением специальной техники и обеспечении безопасности. Однако столь резкая реакция Гасли и еще нескольких пилотов заставила федерацию начать расследование случившегося.

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Машину Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, везут в команду после аварии Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В официальном заявлении, сделанном в воскресенье вечером, говорится: «Обычная практика эвакуации машин предусматривает режим автомобиля безопасности или красных флагов. Но из-за особенных условий, а также принимая во внимание большое количество высказываний пилотов, FIA начала тщательное исследование событий, приведших к появлению на гоночном полотне эвакуационной техники по ходу Гран При Японии.

Это часть обычной практики анализа любых гоночных происшествий, которая позволяет постоянно совершенствовать процессы и процедуры».

Один из главных вопросов, на который предстоит ответить FIA, состоит вот в чем: появился ли кран на трассе по собственноручному почину линейных судей, или же они получили разрешение на это от дирекции гонки.

Статья 2.6.1 Приложения H к Международному спортивному кодексу ясно требует: «Ни один судья и никакая техника не имеет права нарушать периметр гоночной трассы без разрешения дирекции гонки».

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