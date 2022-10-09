FIA начала расследование эпизода с трактором на Гран При Японии
Специалисты федерации изучат, как стало возможно, что тяжелая техника выехала на трассу, по которой продолжали мчаться машины участников гонки
После аварии Карлоса Сайнса на первом круге Гран При Японии потребовалось убрать с трассы разбитую Ferrari и привезти в порядок поврежденный барьер из шин. Для этого в 12-й поворот направили трактор, приспособленный для подобных работ.
Обычно для обеспечения безопасности в подобных случаях достаточно выезда машины безопасности, но с учетом усиливающегося дождя, скользкого асфальта и плохой видимости руководитель гонки Эдуарду Фрейташ решил остановить борьбу красными флагами.
При этом по пути на пит-лейн гонщикам пришлось проехать мимо трактора, который стоял на гоночном полотне. Пьер Гасли, который после замены переднего крыла нагонял пелотон и в нарушение правил двигался на скорости свыше 200 км/ч, при виде 12-тонной махины сразу вспомнил о трагической аварии Жюля Бьянки на Гран При Японии 2014 года.
«Мы потеряли Жюля восемь лет назад в похожих условиях, тогда кран стоял в гравии [зоны безопасности], – объяснил француз. – Я не понимаю, почему восемь лет спустя мы вновь видим кран, да к тому же не в гравии, а прямо на гоночной траектории.
Это просто неуважительно по отношению к Жюлю, его близким и всем нам. Это был трагический момент, и никто из нам не хочет видеть трактор в таких условиях.
Если бы я потерял контроль над машиной так, как кругом ранее это случилось с Карлосом… Да, я ехал на 200 км/ч, но это не имеет значения. Даже если скорость составляла бы 100 км/ч, я бы улетел и врезался в 12-тонный кран, то был бы сейчас мертв».
У FIA есть стандартная практика эвакуации машин с трассы – это делается с применением специальной техники и обеспечении безопасности. Однако столь резкая реакция Гасли и еще нескольких пилотов заставила федерацию начать расследование случившегося.
Машину Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, везут в команду после аварии
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В официальном заявлении, сделанном в воскресенье вечером, говорится: «Обычная практика эвакуации машин предусматривает режим автомобиля безопасности или красных флагов. Но из-за особенных условий, а также принимая во внимание большое количество высказываний пилотов, FIA начала тщательное исследование событий, приведших к появлению на гоночном полотне эвакуационной техники по ходу Гран При Японии.
Это часть обычной практики анализа любых гоночных происшествий, которая позволяет постоянно совершенствовать процессы и процедуры».
Один из главных вопросов, на который предстоит ответить FIA, состоит вот в чем: появился ли кран на трассе по собственноручному почину линейных судей, или же они получили разрешение на это от дирекции гонки.
Статья 2.6.1 Приложения H к Международному спортивному кодексу ясно требует: «Ни один судья и никакая техника не имеет права нарушать периметр гоночной трассы без разрешения дирекции гонки».
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