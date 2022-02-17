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Формула 1 Новости

FIA начала поиск единого поставщика электроники для моторов Ф1

С 2026 года, когда вступит в силу новый регламент на силовые установки, блоки ECU станут одинаковыми для всех

FIA начала поиск единого поставщика электроники для моторов Ф1
Адам Купер
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Управляющий орган Ф1 объявил тендер на поставки стандартной управляющей электроники в течение пяти сезонов, с 2026 по 2030 годы. 

Такая практика используется уже полтора десятилетия. Победителем самого первого тендера стало совместное предприятие Microsoft и McLaren Electronic Systems – они выиграли аналогичный конкурс в 2006-м и начали поставки с сезона-2008. 

Такой подход дал FIA больше информации о работе команд и существенно снизил вероятность использования нелегальных технологий – систем старта или контроля тяги.

Сейчас все в Ф1 используют электронные блоки McLaren Applied division, именно эта компания считается фаворитом и для предстоящего тендера. Заявки на него можно подавать до 25 марта.  

Затем в середине апреля кандидаты должны будут представить свои проекты, а к концу того же месяца будет принято окончательное решение. 

Так как финальная версия правил 2026 года еще не опубликована, разработчику ECU предстоит справиться со своей работой в сжатые сроки. Он должен будет предоставить базовую версию оборудования и программного обеспечения 1 июля 2023 года, а предсерийный вариант – 1 октября. 

Наконец, с 14 января 2024-го вступит в силу заморозка спецификации, и команды смогут размещать свои заявки на поставку компонентов. Поставку трех первых комплектов для каждой из них необходимо обеспечить до 1 июля того же года. 

FIA пояснила, что команды и производители моторов смогут повлиять на выбор победителя тендера, поскольку являются конечными потребителями. 

В документе сказано: «В силу масштаба и значимости контракта на поставку стандартных ECU для чемпионата FIA намерена поделиться информацией о заявках на тендер и командами и производителями силовых установок для их комментарием.  

Также FIA организует встречи с соискателями, которые смогут представить свои проекты и ответить на вопросы. Каждый, кто подает заявку, должен быть в курсе этих условий».

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