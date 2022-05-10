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В 2015 году Нико Хюлькенберг, постоянно выступавший в Формуле 1, стартовал в свободный от Гран При уик-энд в «24 Ле-Мана» и выиграл гонку в экипаже Porsche. Эта история настолько не понравилась коммерческому боссу Больших Призов Берни Экклстоуну, что тот из принципа назначил на следующий год этап в Баку на дату суточного марафона, чтобы никто не вздумал повторить поступок Хюлькенберга.

После того, как права на Ф1 выкупила компания Liberty, совпадения дат больше не было – в том числе и два последних года, когда «Ле-Ман» проводили в августе и сентябре.

Но в 2022-м классическая французская гонка опять пройдет одновременно с Гран При Азербайджана. Еще в декабре вновь избранный президент FIA Мохаммед Бен Сулайем отметил, что подобное совпадение крайне нежелательно.

На недавней гонке чемпионата WEC в Спа побывал вице-президент FIA по спорту Роберт Рид. Он рассказал, что полностью поддерживает такую позицию, но при этом федерация не может обязать составителей календаря Ф1 действовать в своих интересах.

«Мы должны сделать так, чтобы в будущем году совпадения дат не было, и чтобы в дальнейшем подобное стало нормой, – сказал британец. – Я намерен всячески поддержать эту идею и в целом, и применительно к сезону-2023 в частности».

Он добавил: «У FIA нет полноты власти в отношении календаря Ф1. Чемпионат WEC, как и все остальные, работает по единой схеме: промоутер готовит календарь и представляет нам, а мы может или утвердить, или нет.

Но для Ф1 правила немного отличаются. Они самостоятельно решают, каким будет их календарь. Так что тут возможен только путь переговоров».

Рид, который в 2001 году выиграл титул чемпиона мира по ралли, выступая штурманом у Ричарда Бернса, честно признал, что темой совпадения дат его озадачил в Спа большой босс WEC Пьер Фийон, очень озабоченный этим вопросом.

«Мы вместе были на ужине, Пьер сидел напротив меня, так что теперь я хорошо понимаю позицию ACO (организатора "Ле-Мана" – прим.ред.), – объяснил вице-президент FIA. – Особенность ситуации в том, что на будущий год приходится столетний юбилей их гонки.

Все усложняется, так как в календаре Ф1 становится все больше и больше этапов, потому отыскать свободный уик-энд очень сложно».

В нынешнем сезоне Формула 1 собирается провести 23 уик-энда (три из них в спринтерском формате), тогда как уже подписан новый контракт с Лас-Вегасом, при этом в 2023-м в календарь также вернутся Китай и Катар.