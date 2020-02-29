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Формула 1 / Новости

FIA лишила соперников Ferrari $40 млн

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FIA лишила соперников Ferrari $40 млн
Автор:
, Журналист (Германия)
Перевод: Антон Погорельский, шеф-редактор
29 февр. 2020 г., 10:35

Решение Международной автомобильной федерации не наказывать Ferrari за предполагаемые махинации с расходом топлива привело к тому, что конкуренты итальянской команды недополучили $40 млн. Если бы Scuderia официально признали виновной, то ее дисквалифицировали бы на весь сезон. Ferrari лишилась бы второго места в зачете команд. Все команды-преследователи отыграли бы по одной позиции и смогли бы претендовать на повышенные выплаты в качестве призовых. FIA этого не допустила

Международная автомобильная федерация (FIA) не позволила соперникам Ferrari получить $40 млн призовых. Главный редактор Motorsport-Total (бренд Motorsport.com в Германии) Кристиан Ниммерфолль вычислил эту сумму, исходя из размера призового фонда в Формуле 1 за 2019 год.

По итогам прошлого сезона Ferrari заняла второе место в зачете команд. Весь год итальянский коллектив выступал с машиной, которая могла нарушать правила. Команду подозревали в том, Ferrari SF90 расходует больше топлива, чем допускают правила. FIA провела трехмесячное расследование, по итогам которого не стала признавать Scuderia невиновной. Несмотря на это Ferrari избежала наказания и сохранила все заработанные очки, победы и деньги.

Если бы «Феррари» публично назвали виновной в нарушении правил, то команду ждала бы дисквалификация на весь сезон-2019. Это лишило бы Scuderia не только очков и побед, но и денежного вознаграждения за вторую позицию в Кубке конструкторов. В таком случае все команды-преследователи отыграли бы по одному месту: Red Bull стала бы второй, McLaren – третьей и т.д.

Система распределения призовых в Формуле 1 подразумевает, что чем выше итоговая позиция команды по итогам сезона, тем большие призовые получает коллектив от компании-промоутера Liberty Media. В случае с 2019 годом разница в выплатах между вторым и третьим местом составила $10 млн. Эту сумму недополучил коллектив Red Bull Racing.

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В случае дисквалификации Ferrari дополнительные $8 млн достались бы McLaren. Прибавку получили бы абсолютно все участники за исключением Mercedes – единственной команды, которая завершила прошлый сезон впереди Ferrari. Даже занявшая последнее место Williams заработала бы на $2 млн больше, чем сейчас. В общей сложности восемь команд Формулы 1 получили бы $40 млн на всех. Вместо этого указанная сумма досталась Ferrari.

Полный перевод расследования Кристиана Ниммерфолля на русский язык выйдет на Motorsport.com сегодня в течение дня.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кристиан Ниммерфолль

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