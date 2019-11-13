FIA: Команды сами раскроют нам лазейки в регламенте-2021

Радикальные изменения в Формуле 1 в 2021-м включают в себя значительное упрощение аэродинамики автомобилей и появление граунд-эффекта.

В FIA рассказали Motorsport.com, что по ходу создания правил их специалисты решили оценивать регламент с точки зрения команд, чтобы найти и вовремя устранить все лазейки в правилах.

Ответственный за формульные гонки в FIA Николас Томбасис рассказал: «Это была часть всего процесса. За последние несколько месяцев мы выявили две или три области, которые не были хорошо прописаны или не контролировались должным образом, и написали лучшие правила».

Томбасис считает, что в дальнейшем может быть выявлено больше серых зон, а команды сами помогут с этим FIA.

«Из числа команд справедливый процент – но я бы не сказал, что вообще все команды – подойдут к этому вопросу ответственно, – объяснил он. – И если они увидят несоответствие в правилах, они будут заинтересованы сообщить об этом нам и помочь найти решение.

Я не жду, что команды будут заниматься этим из благотворительности. Какова причина, по которой команды, в зависимости от их подхода или склонности к риску, будут это делать? Дело в том, что если они найдут какую-то лазейку, они будут понимать, что это противоречит правилам. А у нас до определенного момента есть время, чтобы скорректировать правила. Они не хотят тратить три месяца на разработку чего-то, чтобы потом потерять кучу времени.

Поэтому иногда некоторые команды что-то обнаруживают и, прежде чем начать тратить ресурсы, хотят удостовериться, что каких-то запретов не последует».

По мнению Томбасиса, такой подход сработал и в 2019 году, когда произошли изменения в аэродинамических правилах. Всё это должно уменьшить вероятность того, что какая-либо команда будет использовать технологию вроде двойного диффузора, благодаря которой Brawn доминировала в начале 2009-го после смены регламента.

При этом, говоря о трате ресурсов, Томбасис имеет в виду не только потолок расходов – дело в ограничениях в работе над аэродинамикой, то есть в сокращении времени работы в аэродинамической трубе и симуляций методами вычислительной гидродинамики (CFD).

С 2021 года количество часов, которые команды могут использовать за восемь недель испытаний в аэротрубе, увеличится с 480 до 500. Однако при этом число тестовых запусков аэротрубы снизится до 400 – их станет на 80 меньше, чем сейчас. Позднее количество тестовых запусков сократят еще на 80.

Кроме того, вдвое (до 100 часов) уменьшится время работы в аэротрубе, когда скорость ветра в ней превышает 15 м/с. Также под ограничения попадут время и вычислительная мощность при симуляциях посредством CFD.