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Формула 1 / Гран При Испании Новость

FIA изучила машину Aston Martin и признала ее легальной

Сходство новой версии AMR22 с Red Bull вызвало много вопросов, но в руководстве спорта подтвердили, что не видят никаких проблем

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA изучила машину Aston Martin и признала ее легальной
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Обновления Aston Martin в Барселоне затронули понтоны, днище, защитную дугу Halo и заднее крыло. В паддоке сразу назвали машину «зеленой Red Bull» за очевидное внешнее сходство.  

FIA не осталась в стороне – особенно учитывая историю из недавнего прошлого, когда та же команда (в ту пору – Racing Point) скопировала конструктивные решения Mercedes. 

В пятницу увидел свет официальный документ, который подтвердил соответствие Aston Martin AMR22 всем требованиям правил. 

В тексте сказано, что «рутинная проверка на соответствие регламенту в преддверии уик-энда» выявила, что «некоторые решения Aston Martin явно повторяют используемые другим участником чемпионата».

Это запустило процесс изучения соответствия машины требованиям статьи 17.3 Технического регламента, которая запрещает передачу интеллектуальной собственности. 

В результате изучения технические специалисты FIA пришли к выводу, что Aston Martin выполнила се требования правил, а потому ее новинки полностью легальны. 

Aston Martin AMR22 rear detail

Aston Martin AMR22 rear detail

Photo by: Giorgio Piola

«Исследование, которое включало проверку систем вычислительной гидродинамики и детальный анализ процесса разработок, используемый Aston Martin, подтвердило, что в действиях команды нет нарушений, – сказано в заявлении. – Таким образом, FIA считает обновления Aston Martin соответствующими требованиям регламента.

Статья 17.3 особо оговаривает и запрещает "обратную инженерию", то есть цифровой процесс перевода фотоснимков (или других данных) в модели CAD, и также запрещает передачу интеллектуальной собственности между командами. Однако она же позволяет принимать конструкторские решения под влиянием машин соперников, как всегда было в Формуле 1.

Проведенный FIA анализ подтвердил, что все действия Aston Martin удовлетворяют требованиям указанной статьи».

Представитель самой команды отметил, что «мы изначально предоставили техническим специалистам федерации все детали обновления машины. Проанализировав в их, а также процессы подготовки доработок, FIA подтвердила, что новинки стали результатом легальной исследовательской работы с рамках требований регламента».

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