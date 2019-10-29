FIA изменит конфигурацию барьеров после аварии Боттаса

В решающей быстрой попытке субботней сессии Валттери Боттас задел ограждение с внешней стороны последнего поворота – он носит имя Найджела Мэнселла – и разбил машину, которая получила серьезные повреждения.

Комментируя ситуацию для Motorsport.com, финн обратил внимание, что тяжесть последствий во многом стала следствием конструкции барьеров.

«Нам определенно стоит избегать Tecpro в таких случаях, – сказал он. – Сами по себе они неплохие, но вот их расположение… Может, их стоит начинать чуть раньше или значительно позже. Нынешняя ситуация не идеальна».

Экс-пилот Ф1 Марк Уэббер тоже поставил под сомнение нынешнее расположение барьеров, написав об этом в твиттере.

По мнению делегата по безопасности Формулы 1 Майкла Маси, в данном случае и впрямь следует разобраться с расположением ограждения.

«Для получения трассой лицензии, которое состоялось какое-то время назад, было проведено моделирование серьезных ударов для различных вариантов расположения Tecpro, – объяснил он. – Все, что находится до начала Tecpro, укладывается в наши допуски, в самой зоне расположения Tecrpo – нет. После аварии мы должны понять, как улучшить ситуацию».

Маси добавил, что внести какие-то изменения до гонки было уже нереально: «Трасса омологирована в нынешнем виде. Этот участок в том числе был протестирован и омологирован. Я точно не собирался менять один из ключевых компонентов безопасности, каким он является».

При этом австралиец заверил, что на других трассах нет участков, похожих на поворот Мэнселла.

«Из того, что я могу вспомнить, ни одно другое место не похоже на это, – объяснил Маси. – Но нам в любом случае надо оценить ситуацию в целом, избегая скоропалительных решений. Тогда получится понять, в чем именно дело и как мы можем все улучшить.

Помимо Формулы 1 за уик-энд проходит много гонок, и об этом тоже важно помнить, применяя Tecpro. Думаю, это урок для всех нас, и мы продолжим узнавать что-то новое».