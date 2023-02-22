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Формула 1 Новость

FIA изменила зоны DRS на пяти трассах Ф1

Решение было принято на заседании Комиссии Ф1 вместе с еще несколькими поправками в регламент чемпионата

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
FIA изменила зоны DRS на пяти трассах Ф1
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Когда в 2022 году в Формуле 1 вышли на старт машины нового поколения, выяснилось, что прежний подход к определению зон DRS работает уже не столь эффективно. Где-то старые участки, на которых гонщик может открывать плоскость заднего крыла и получать выигрыш в скорости, оказались слишком длинными, а где-то – слишком короткими. Все это негативно сказалось на зрелищности гонок. 

Во вторник в Лондоне состоялось заседание Комиссии Ф1, на котором представители команд и боссы спорта согласовали изменения для Бахрейна, Джидды, Мельбурна, Баку и Майами – первых пяти этапов предстоящего сезона. 

Точной информации о том, какие именно перестановки запланированы, пока нет. При этом точно известно, что в Альберт-парк вернется четвертая зона DRS – ее хотели использовать еще в прошлом году, но затем отказались от этой идеи прямо по ходу уик-энда. 

Также Комиссия утвердила работы по замене покрытия в Баку и Майми и одобрила изменения в Джидде, направленные на улучшение обзорности.

Среди других решений стоит отметить смягчение ограничений на радиообмен между гонщиками и командами – эта тема была особенно острой несколько лет назад, когда инженерам вообще запретили передавать информацию пилоту. 

Изменения также затронули режим закрытого парка по ходу спринтерских уик-эндов – командам дали больше возможностей заменить поврежденные детали. 

Были официально одобрены правки, необходимость которых показал конфуз на Гран При Японии, когда за укороченную гонку начислили полные очки. 

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Наконец, собравшиеся утвердили обязательные зимние каникулы для команд и производителей моторов, а добавка к лимиту бюджетов за каждую гонку свыше 21 была повышена с $1,2 до $1,8 млн, так как новые этапы почти всегда являются выездными. 

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