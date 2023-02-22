FIA изменила зоны DRS на пяти трассах Ф1

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Когда в 2022 году в Формуле 1 вышли на старт машины нового поколения, выяснилось, что прежний подход к определению зон DRS работает уже не столь эффективно. Где-то старые участки, на которых гонщик может открывать плоскость заднего крыла и получать выигрыш в скорости, оказались слишком длинными, а где-то – слишком короткими. Все это негативно сказалось на зрелищности гонок.

Во вторник в Лондоне состоялось заседание Комиссии Ф1, на котором представители команд и боссы спорта согласовали изменения для Бахрейна, Джидды, Мельбурна, Баку и Майами – первых пяти этапов предстоящего сезона.

Точной информации о том, какие именно перестановки запланированы, пока нет. При этом точно известно, что в Альберт-парк вернется четвертая зона DRS – ее хотели использовать еще в прошлом году, но затем отказались от этой идеи прямо по ходу уик-энда.

Также Комиссия утвердила работы по замене покрытия в Баку и Майми и одобрила изменения в Джидде, направленные на улучшение обзорности.

Среди других решений стоит отметить смягчение ограничений на радиообмен между гонщиками и командами – эта тема была особенно острой несколько лет назад, когда инженерам вообще запретили передавать информацию пилоту.

Изменения также затронули режим закрытого парка по ходу спринтерских уик-эндов – командам дали больше возможностей заменить поврежденные детали.

Были официально одобрены правки, необходимость которых показал конфуз на Гран При Японии, когда за укороченную гонку начислили полные очки.

Наконец, собравшиеся утвердили обязательные зимние каникулы для команд и производителей моторов, а добавка к лимиту бюджетов за каждую гонку свыше 21 была повышена с $1,2 до $1,8 млн, так как новые этапы почти всегда являются выездными.