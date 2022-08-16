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Формула 1 Новости

FIA изменила техрегламент Формулы 1 на 2023 год

Нововведения должны избавить болиды от козления

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FIA изменила техрегламент Формулы 1 на 2023 год
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Всемирный совет по автоспорту FIA принял решение о том, чтобы все же скорректировать технический регламент Формулы 1 на 2023 год с целью борьбы с таким негативным явлением, как "козление". Напомним, что речь идет о вертикальных колебаниях машин на скорости, вызванных прижимной силой от граунд-эффекта и ее внезапной потерей в момент, когда машина прижимается слишком сильно.

Итак, с 2023 года края днища болидов Формулы 1 должны быть приподняты на 15 мм, чтобы избежать прерывания потока воздуха под днищем и внезапного исчезновения граунд-эффекта, а с ним и потери прижима, а далее распрямления машины на сжатой подвески: то есть резкого толчка вверх, за которым следует столь же резкий прижим в следствие возвращения граунд-эффекта. Собственно, так машины и "скакали" вверх и вниз как "горные козлы".

Плоскости диффузора под днищем также будут подняты.

Под днищем появится дополнительный датчик, который позволит FIA контролировать уровень вертикальных колебаний и наказывать команду, если он будет превышен.

Напомним, что от "козления" в 2022 году более всего страдают болиды Mercedes. Именно эта команда просила поменять правила. В Red Bull и Ferrari, напротив, выступали против. Однако факт одобрения изменений в правилах всемирным советом FIA по спорту с почти полной вероятностью говорит о том, что большинство команд согласилась с предложенными мерами, а в Ferrari не воспользовались правом вето.

P.S. Совет также одобрил усиление конструкции верхней дуги безопасности, которая прогнулась сильнее ожидаемого при перевороте Чжоу Гуаньюя на Гран При Великобритании. Судя по всему, это предложение дискуссий не вызвало.

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