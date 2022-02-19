FIA изменила правило рестарта в Формуле 1

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По ходу финального Гран При прошлого сезона Формулы 1 уже бывший гоночный директор Майкл Маси незадолго до рестарта позволил вернуться в круг лишь пяти отстающим пилотам, которые находились между двумя борцами за титул – Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. По регламенту, обойти лидеров должны были все круговые; к тому же, сам рестарт был дан с нарушением: делать это можно только на следующем круге после того, как все отстающие опередили лидера заезда.

По итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, результатом которого уже стало решение об отстранении Маси с поста гоночного директора: на его место были назначены Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих.

Помимо этого (и ряда других исправлений), в преддверии первого этапа Ф1 в Бахрейне Международная автомобильная федерация внесла некоторые изменения в спортивный регламент чемпионата, включая корректировку правила рестарта.

Как уже было упомянуто, раньше машина безопасности могла уехать с трассы только в конце следующего круга после того, как все круговые обошли лидера заезда. Теперь эта процедура будет выполняться, когда появится сообщение «круговые могут обгонять», поскольку таким образом дирекция уже посчитает условия достаточно безопасными для возобновления гонки.

Да, сейфти-кар все равно будет возвращаться на пит-лейн в конце круга, следующего за данным сообщением; но считается, что такое нововведение будет экономить командам чуть больше времени, чем ранее, поскольку не надо будет дожидаться круговых.

Также сообщается, что в пересмотренном регламенте изменилось и правило второго сегмента квалификации. Ранее десять лучших по итогам квалификации пилотов должны были стартовать в воскресном заезде на той резине, на которой гонщики прошли из второго в третий сегмент.

Теперь же данное предписание буквально вычеркнуто в последнем издании спортивного регламента, то есть его можно считывать официальном отмененным: а значит, в грядущем сезоне участники смогут выбирать любой комплект шин, который покажется им самым оптимальным для начала гонки.

Напомним, что несколько недель назад Ф1 внесла и другие изменения, включая обязательное предоставление командами автомобиля новичкам во время первых пятничных тренировок (FP1) и отмену медиа-сессий по четвергам.

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Дополнительная информация: Люк Смит