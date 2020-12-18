FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

Неразбериха на пит-стопе Mercedes во время Гран При Сахира поставила Джорджа Расселла под угрозу дисквалификации. Механики случайно поставили ему передние колеса из комплекта Валттери Боттаса, что запрещено правилами.

На следующем круге Расселлу пришлось вернуться в боксы, чтобы получить правильные шины, но стюарды Гран При все равно начали расследование. Mercedes объяснила ошибку поломкой радиосвязи. Стюарды также учли, что проблема была устранена максимально быстро, и ограничились штрафом в 20 тысяч евро для команды.

Однако, от FIA стюарды попросили прояснения правил в подобных случаях, так как прежде таких прецедентов не случалось. Спустя две недели федерация обновила спортивный регламент. Теперь любой пилот, который использует не предназначенные ему шины, не может пересечь финишную линию круга более двух раз прежде, чем вернется в боксы и получит надлежащие покрышки.

Прохождение трех кругов на неправильных шинах грозит 10-секундным штрафом стоп-энд-гоу.