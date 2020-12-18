Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

Поделились
Комментарии
FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире
Автор:
, Редактор Ф1

Разные колеса Расселла вынудили федерацию прояснять регламент

Неразбериха на пит-стопе Mercedes во время Гран При Сахира поставила Джорджа Расселла под угрозу дисквалификации. Механики случайно поставили ему передние колеса из комплекта Валттери Боттаса, что запрещено правилами.

На следующем круге Расселлу пришлось вернуться в боксы, чтобы получить правильные шины, но стюарды Гран При все равно начали расследование. Mercedes объяснила ошибку поломкой радиосвязи. Стюарды также учли, что проблема была устранена максимально быстро, и ограничились штрафом в 20 тысяч евро для команды. 

Однако, от FIA стюарды попросили прояснения правил в подобных случаях, так как прежде таких прецедентов не случалось. Спустя две недели федерация обновила спортивный регламент. Теперь любой пилот, который использует не предназначенные ему шины, не может пересечь финишную линию круга более двух раз прежде, чем вернется в боксы и получит надлежащие покрышки. 

Прохождение трех кругов на неправильных шинах грозит 10-секундным штрафом стоп-энд-гоу.

Читайте также:

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Предыдущая новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Следующая новость

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

Алонсо: Расселл перешел с последнего места на первое – стоит только сесть в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо: Расселл перешел с последнего места на первое – стоит только сесть в Mercedes

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При

Как у McLaren появились новые совладельцы и что им нужно?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как у McLaren появились новые совладельцы и что им нужно?

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого

Самое важное:

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1 Формула 1 / Новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

2
Формула 1

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

3
Формула 1

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

4
Формула 1

Алонсо: Расселл перешел с последнего места на первое – стоит только сесть в Mercedes

21ч
5
Формула 1

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При

58мин

Самое важное:

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При
Формула 1

5 миллионов и Минарди впридачу. В Имоле приготовились к сражению за Гран При

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире
Формула 1

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
Формула 1

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas
Формула 1

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull
Формула 1

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.