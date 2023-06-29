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FIA изменила правила использования шин для спринтерских уик-эндов

По итогам первого использования нового формата в Баку регламент был скорректирован, чтобы исключить тактические хитрости со стороны команд

Адам Купер
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Промежуточные шины на Aston Martin AMR22 Лэнса Стролла

После того, как с 2023 года спринтерские уик-энды стали включать в себя две отдельные квалификации, та из них, что проходит утром в субботу, получила не только укороченные по времени сегменты (12, 10 и 8 минут соответственно), но и фиксированный выбор шин. В двух первых частях пилоты могли использовать по одному новому комплекту Medium, а в финале – Soft. 

Однако участники чемпионата обнаружили, что формулировки правил были составлены неоднозначно. В них не было жесткого условия сберечь необходимые комплекты. Попытка FIA экстренно внести коррективы прямо по ходу Гран При Азербайджана не увенчалась успехом из-за противодействия команд – и в итоге Ландо Норрис с Юки Цунодой использовали свои шины Soft еще до субботней квалификации. 

Гонщик AlphaTauri ничего не потерял, так как не добрался до финала, а вот британец из McLaren пробился в десятку сильнейших. Его команда могла легально использовать лишь  промежуточную резину, что стало бы полной нелепостью на сухом асфальте.

К этапу в Шпильберге, где во второй раз в нынешнем чемпионате будет использоваться спринтерский формат, регламент скорректировали. Правило использовать в финале субботней сессии резину Soft осталось, однако теперь комплект не обязательно должен быть новым. 

Это дает командам возможность тактического маневра – можно рискнуть и поставить мягкие шины раньше, чтобы обеспечить пилоту преимущество в пятничной квалификации или на ранней стадии субботней. При этом в третьем сегменте он будет вынужден проводить попытку на уже прикатанном комплекте. 

FIA заранее предусмотрела возможность таких корректировок, еще в апреле Всемирный совет утвердил соответствующие изменения в статью 1.4 Спортивного регламента. Окончательно формат должен быть утвержден 1 августа – после спринтерских уик-эндов в Баку, Шпильберге и Спа. 

При этом, как и ранее в Азербайджане, для исправлений необходимо заручиться поддержкой как минимум восьми команд. Сейчас против высказалась только одна, что не помешало утвердить новый порядок. 

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