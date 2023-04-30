FIA начала расследование «безумного» пит-стопа Окона на последнем круге

Эстебан Окон стал в Азербайджане одним из двух гонщиков, начинавших борьбу с пит-лейна после нарушения командой режима закрытого парка. Вместе с Нико Хюлькенбергом из Haas они начали борьбу на шинах Hard, которые не меняли почти до самого финиша.

Это вывело Окона на девятое место, однако неизбежная смена шин должна была отбросить француза назад. В Alpine до последнего ждали выезда машины безопасности или режима VSC, что позволило бы провести пит-стоп без большой потери времени.

Но так как – в отличие от Мельбурна – никакие происшествия не вмешались в ход событий, Эстебан свернул на пит-лейн в начале своего самого последнего круга. Это произошло незадолго до того, как Серхио Перес победно пересек линию финиша.

Потому, оказавшись у въезда на пит-лейн, который в Баку скрыл высокими бетонными барьерами, гонщик внезапно обнаружил у себя на пути большую группу людей. Это были сотрудники паддока, репортеры и другой персонал. Несколько человек выскочили буквально из-под колес синей машины.

Вскоре после завершения гонки FIA анонсировала разбирательство.

«Мы прямо сейчас изучаем эпизод на пит-лейне по ходу последнего круга», – подтвердил представитель федерации.

Известно, что для объяснений уже вызваны сотрудники, отвечающие за контроль над закрытым парком и пит-лейном.

Эстебан Окон, Alpine F1 Team Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Сам Окон признался, что его очень напугал этот момент.

«Это совсем не то, что ты хочешь видеть, – рассказал гонщик на медиа-брифинге. – Не понимаю, почему приготовления к церемонии подиума начинаются в тот момент, когда гонка еще продолжается. Да финиша оставался круг, и были те, кто еще не провел [обязательный] пит-стоп.

Я влетел в эту зону на скорости 300 км/ч, затормозил в последний момент – и увидел там барьеры и людей рядом с ними. Это безумие, которое могло иметь сегодня самые неприятные последствия.

Этот эпизод точно надо обсудить – никто не хочет видеть такое».

Он добавил: «Я едва не задел кого-то и вынужден был убрать ногу с газа. Мне самому совсем бы не хотелось оказаться среди тех людей.

Если бы я запоздал с торможением, была бы большая беда».