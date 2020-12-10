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FIA и Ф1 присоединились к критике в адрес Мазепина

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FIA и Ф1 присоединились к критике в адрес Мазепина
Автор:
, Главный редактор

Представители федерации и организаторы чемпионата, по большому счету, предпочли остаться в стороне от недавнего скандала

Международная автомобильная федерация и организаторы чемпионата Формулы 1 обнародовали совместное заявление, выразив в нем отношение к спровоцировавшим скандал действиям Никиты Мазепина.

«Мы поддерживаем команду Haas в ее реакции на недавние неприемлемые действия Никиты Мазепина. Мазепин принес извинения за свое предосудительное поведение, и далее этот вопрос будет разбираться внутри команды Haas. Этические принципы, равно как и принципы равноправия и открытости, являются ключевыми для FIA и Формулы 1».

Напомним, действия россиянина, недавно подписавшего контракт с Haas на выступления в Формуле 1, вызвали заметный резонанс среди публики и работающих в Ф1 журналистов. На ряде сайтов появились обращения к Haas (с предложением предпринять более серьезные действия, чем публикация пресс-релиза с осуждением поступков пилота), а на сайте Change.org – петиция с требованием разорвать контракт с Мазепиным.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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