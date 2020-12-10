FIA и Ф1 присоединились к критике в адрес Мазепина

Международная автомобильная федерация и организаторы чемпионата Формулы 1 обнародовали совместное заявление, выразив в нем отношение к спровоцировавшим скандал действиям Никиты Мазепина.

«Мы поддерживаем команду Haas в ее реакции на недавние неприемлемые действия Никиты Мазепина. Мазепин принес извинения за свое предосудительное поведение, и далее этот вопрос будет разбираться внутри команды Haas. Этические принципы, равно как и принципы равноправия и открытости, являются ключевыми для FIA и Формулы 1».

Напомним, действия россиянина, недавно подписавшего контракт с Haas на выступления в Формуле 1, вызвали заметный резонанс среди публики и работающих в Ф1 журналистов. На ряде сайтов появились обращения к Haas (с предложением предпринять более серьезные действия, чем публикация пресс-релиза с осуждением поступков пилота), а на сайте Change.org – петиция с требованием разорвать контракт с Мазепиным.