FIA и Ф1 извинились перед Оконом за эпизод на пит-лейне в Баку

На последнем круге Гран При Азербайджана, когда Серхио Перес уже мчался к клетчатому флагу, Эстебан Окон после максимально длинного первого отрезка заехал на обязательный пит-стоп.

Из-за оплошности персонала FIA на пит-лейне в этот момент находилась большая группа сотрудников и фотографов: одни готовились организовать закрытый парк под подиумом , другие – запечатлеть награждение.

Людям пришлось буквально выпрыгивать из-под колес Alpine в последнюю секунду. К счастью, обошлось без неприятностей. FIA провела расследование ситуации и пообещала, что такое не повторится.

Как рассказал сам Эстебан, приехав в Майами, после этапа он получил персональные извинения от боссов спорта.

«Передо мной извинились FIA и Формула 1, – отметил гонщик Alpine в интервью Sky Sports. – Они заверили, что подобное не повторится впредь. Хвала небесам, что в той ситуации все обошлось.

В тот момент я атаковал в гоночном режиме. В нормальной ситуации никого не должно быть на пит-лейне, пока гонка не завершена.

В FIA мне пообещали, что скорректируют свои протоколы и сделают так, чтобы людей больше не допускали в эту зону до полного окончания борьбы на трассе. Так что я уверен, что в дальнейшем никогда не увижу подобного».

Ожидается, что детали изменений будут опубликованы в замечаниях руководителя гонки – обычно они выходят вечером в четверг или утром в пятницу перед стартом тренировок Гран При.