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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

FIA еще раз уточнила правила въезда на пит-лейн в Баку

История с белыми линиями на городской трассе Гран При Азербайджана постепенно приобретает черты мыльной оперы

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
FIA еще раз уточнила правила въезда на пит-лейн в Баку
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Въезд в боксы на бакинском кольце устроен так, что на быстрых кругах гонщики порой заезжают на белую линию, которая ограничивает коридор с правой стороны полотна, который ведет на пит-лейн. 

Это и прежде вызывало нарекания, так как возможна ситуация, при которой один пилот замедлится для заезда к механикам, а второй, вплотную преследующий его, окажется не готов к такому развитию событий.

В этот уик-энд к ограничительным линиям приковано особое внимание: после небесспорной истории в Монако было озвучено правило, по которому можно наезжать на белую черту, но не пересекать ее полностью ни одним из колес. 

После пятничных тренировок в Баку руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих выпустил дополнительные разъяснения для участников этапа.  

Теперь гонщик, который хочет заехать на пит-лейн, должен «по соображениям безопасности» изначально сместиться влево и оказаться между белыми линиями даже в том месте, где формально еще можно пересекать их (в правилах есть оговорка, что контроль ведется только от так называемой линии машины безопасности, которая расположены ближе к боксам).

Тем же, кто намерен продолжать движение по стартовой прямой, теперь запрещено пересекать пунктирную линию, отмеченную стрелкой на фото ниже. 

Въезд на пит-лейн

Въезд на пит-лейн

Фото: FIA

В указаниях руководителя гонки сказано: «Пунктирная линия определяет границу трассы. По соображениям безопасности любой гонщик, продолжающий движение по трассе, не имеет права пересекать ее в любом направлении».

Одновременно представители FIA установили ограничительный столбик с левой стороны на выезде с пит-лейна. 

Виттих указал: «Все гонщики обязаны оставаться справа от этого столбика, возвращаясь на трассу».

Pit lane exit

Pit lane exit

Photo by: FIA

Столбик, отмеченный стрелкой на фото, не позволит пилотам спрямлять траекторию и за счет этого набирать дополнительную скорость. Учитывая новое прочтение регламента, без него гонщики могли бы в этом месте выезжать внутрь на половину ширины колеса. 

Кроме того, в пятницу вечером убрали поребрик с правой стороны на входе в 15-й поворот – это 90-градусный левый, после которого трасса круто уходит вниз на набережную. 

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