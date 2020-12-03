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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

FIA доработала барьеры в Бахрейне после аварии Грожана

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FIA доработала барьеры в Бахрейне после аварии Грожана
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Оперативно проанализировав происшествие на первом круге минувшей гонки, организаторы Ф1 повысили безопасность трассы в Гран При Сахира

Улучшения затронули несколько участков Международного автодрома Бахрейна, включая и выход из третьего поворота, где в минувшее воскресенье Ромен Грожан врезался в ограждение на скорости 220 км/ч, и его разорванная надвое машина скрылась в огромном огненном шаре. 

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Главным изменением станла установка перед металлическими гардрейлями дополнительных рядов старых шин, закрытых спереди широкой прорезиненной лентой. Это должно резко снизить вероятность повторения столь же серьезных последствий в случае новой аварии. 

При этом бетонные блоки, которые установили сразу после аварии Грожана для более оперативного возобновления гонки, уже заменили обратно на новое металлическое заграждение.

Трасса Гран При Сахира

Трасса Гран При Сахира

Кроме того, переделки затронули девятый поворот – именно там «срезка» короткой трассы соединяется с классической конфигурацией. Этот участок стал гораздо более быстрым, потому на входе в поворот был удален поребрик с внешней стороны, на котором машины могли подскочить и потерять управление.

Одновременно барьер из шин с правой стороны девятого поворота был удлинен и увеличен до четырех рядов. 

После внесенных изменений трасса выдержала инспекцию руководителя гонок Майкла Маси и получила новую омологацию FIA. 

Гран При Сахира пройдет на кольце длиной 3,5 км в ближайший уик-энд.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Автор Адам Купер

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