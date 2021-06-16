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Формула 1 / Гран При Франции Новости

FIA будет строже следить за давлением в шинах с ГП Франции

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По итогам расследования Pirelli в Формуле 1 будут введены новые меры, призванные не позволить командам использовать слабо накачанные шины

FIA будет строже следить за давлением в шинах с ГП Франции

Аварии Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Баку лишь по счастливой случайности обошлись без серьезных последствий. В обоих случаях на автомобилях взрывались левые задние шины – причем на длинной прямой, когда скорость составляла 280 и 330 км/ч соответственно. 

После изучения обстоятельств случившегося специалисты Pirelli пришли к выводу, что причиной аварий стали не производственные дефекты и даже не порезы посторонними предметами, а стремление команд снизить давление в шинах ради улучшения сцепления. 

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Как стало известно Motorsport.com, итоги разбирательства подтолкнули FIA совместно с поставщиком резины разработать новые протоколы по контролю за действиями команд. 

Участникам чемпионата была направлена новая техническая директива, которая вступит в силу уже с ближайшего этапа в Ле-Кастелле. В ней командам напоминают об ответственности за использование давления, которое ниже установленной Pirelli предельной планки. 

При этом документ признает, что действующий порядок не дает возможности контролировать давление в тот момент, когда машина находится на трассе. У команд есть собственные сенсоры, позволяющие следить за этим параметром, но эти системы не обладают достаточной надежностью, чтобы считать их показания свидетельством нарушения правил. 

Теперь, чтобы убедиться в соблюдении установленных норм, давление станут мерять чаще.

Комплекты будут случайным образом выбираться во время тренировок и квалификации, а после гонки решено проверять всю использованную резину. 

Шины будут изымать у команд, чтобы те не имели возможности манипулировать давлением. Дополнительная подкачка также будет официально запрещена.  

FIA определила процедуру «холодной» проверки давления перед выездом на трассу – значение должно укладываться в нормы, установленные Pirelli. Если первое показание окажется слишком низким, возможен повторный замер.

При этом федерация ясно дала понять, что если после финиша будет обнаружено слишком низкое давление, об этом сразу сообщат судьям.

Также будут введены дополнительные проверки инфракрасными камерами – это позволит гарантировать, что команды не перегревают шины термочехлами, чтобы за счет этого пройти контроль давления, а в дальнейшем получить более низкую величину. 

Примечательно, что с 2022 вступит в действие совершенно иная система контроля: на все машины будут установлены стандартные датчики FIA, позволяющие в режиме реального времени следить за температурой и давлением в шинах. 

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