FIA будет раздавать штрафы сразу в пяти поворотах «Лосаила»
В преддверии Гран При Катара Майкл Маси выпустил традиционный перечень пояснений, где названы места потенциальных выездов за белую линию
Как оказалось, большие асфальтовые зоны безопасности делают всю катарскую трассу одним большим местом для нарушений: в этот уик-энд за гонщиками Ф1 будут особенно внимательно следить в четвертом, 12-м, 13-м, 14-м и 16-м поворотах.
Первый из них – 90-градусный правый после довольно длинной прямой. Там пилоты будут стремиться максимально расширить траекторию, чтобы получить преимущество на входе в следующий поворот.
Конфигурация трассы в Катаре (деление на сектора приведено для MotoGP)
Связка 12/13/14 представляет собой череду быстрых правых виражей, где выезды за белую линия возможны по той же самой причине. Наконец, в 16-м, завершающем круг, многим захочется побыстрее выйти на длинную прямую – этот участок похож на аналогичный в Бахрейне.
Как всегда, в тренировках и квалификациях круги, пройденные с нарушением пределов трассы, не будут учитываться, а в гонке пилотам после трех нарушений (в сумме, вне зависимости от поворота) станут показывать предупреждающий черно-белый флаг.
При этом в случае нарушения в 16-м повороте гонщику не зачтут сразу два круга – тот, на котором он совершил нарушение, плюс следующий за ним.
Зона DRS в этот раз будет всего одна, на стартовой прямой.
Перед визитом Ф1 местные организаторы не стали менять асфальт. Покрытие осталось тем же самым, что было уложено перед дебютным визитом MotoGP в 2004 году. Оно отличается высокой абразивностью и значительно нагружает резину.
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