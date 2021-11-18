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Формула 1 / Гран При Катара Новости

FIA будет раздавать штрафы сразу в пяти поворотах «Лосаила»

Автор:
, Журналист (Autosport)

В преддверии Гран При Катара Майкл Маси выпустил традиционный перечень пояснений, где названы места потенциальных выездов за белую линию

FIA будет раздавать штрафы сразу в пяти поворотах «Лосаила»

Как оказалось, большие асфальтовые зоны безопасности делают всю катарскую трассу одним большим местом для нарушений: в этот уик-энд за гонщиками Ф1 будут особенно внимательно следить в четвертом, 12-м, 13-м, 14-м и 16-м поворотах.

Первый из них – 90-градусный правый после довольно длинной прямой. Там пилоты будут стремиться максимально расширить траекторию, чтобы получить преимущество на входе в следующий поворот. 

Конфигурация трассы в Катаре

Конфигурация трассы в Катаре (деление на сектора приведено для MotoGP)

Связка 12/13/14 представляет собой череду быстрых правых виражей, где выезды за белую линия возможны по той же самой причине. Наконец, в 16-м, завершающем круг, многим захочется побыстрее выйти на длинную прямую – этот участок похож на аналогичный в Бахрейне.

Как всегда, в тренировках и квалификациях круги, пройденные с нарушением пределов трассы, не будут учитываться, а в гонке пилотам после трех нарушений (в сумме, вне зависимости от поворота) станут показывать предупреждающий черно-белый флаг. 

При этом в случае нарушения в 16-м повороте гонщику не зачтут сразу два круга – тот, на котором он совершил нарушение, плюс следующий за ним. 

Зона DRS в этот раз будет всего одна, на стартовой прямой. 

Перед визитом Ф1 местные организаторы не стали менять асфальт. Покрытие осталось тем же самым, что было уложено перед дебютным визитом MotoGP в 2004 году. Оно отличается высокой абразивностью и значительно нагружает резину.  

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