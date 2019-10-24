FIA будет использовать электронику для контроля границ трассы в Мехико
Особое внимание по ходу предстоящего уик-энда уделят 11-му повороту, где прежде регулярно происходили нарушения.
Впервые электронная система контроля в этом сезоне использовалась в Спа, где с ее помощью судьи контролировали точное положение машин в повороте «Радийон».
11-й поворот трассы братьев Родригес – быстрый левый на втором секторе, который выводит на заднюю прямую – позволяет пилотам получить преимущество в скорости, если выехать за белую линию. Кроме того, с этого года там будет располагаться третья зона DRS.
FIA четко дала понять, что отныне любой круг, показанный с нарушением границ трассы, будет исключаться из протоколов, а в случае трех нарушений гонщик получит черно-белый предупреждающий флаг.
В документах руководителя гонки Майкла Маси, выпущенных накануне уик-энда, говорится: «Время круга, показанное в любой из тренировок (этим термином FIA описывает и квалификацию – прим.ред.) с полным выездом за красно-белый поребрик на выходе из 11-го поворота – так, чтобы ни одна часть машины не сохраняла контакт с ним – будет признано судьями недействительным.
После третьего подобного случая по ходу гонки пилоту будет показан черно-белый флаг, а о каждом последующем нарушении будет сообщаться судьям.
Команды будут информироваться о каждом случае выезда их гонщиков за красно-белый поребрик на выходе из 11-го поворота посредством официальной системы передачи сообщений.
Изложенные выше условия не будут автоматически применяться к гонщикам, которые оказались за пределами трассы в результате действий соперников. Каждый такой эпизод будет рассматриваться индивидуально».
Маси также напомнил, что в Мехико действуют старые правила, установленные еще Чарли Уайтингом. Они устанавливают особый порядок возвращения после выезда за белую линию в первом, восьмом и 11-м поворотах – в обоих случаях пилотам необходимо сначала объехать ограничители, подобно тому, как это было в Сочи. При этом возвращение должно быть безопасным.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Адам Купер
FIA будет использовать электронику для контроля границ трассы в Мехико
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