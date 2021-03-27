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Формула 1 / Новость

FIA будет детально проверять машины Ф1 после гонок сезона-2021

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В этом году одну из машин, выбранную случайным образом, станут разбирать после финиша Гран При практически по винтикам

FIA будет детально проверять машины Ф1 после гонок сезона-2021

После гонки судьи Ф1 традиционно проводят взвешивание, берут образцы топлива и замеряют еще некоторые параметры каждого автомобиля, чей пилот попал в итоговую классификацию. Только после этого результаты этапа утверждаются официально. 

Однако с этого сезона правила проверки значительно усложнятся. FIA объявила, что будет проводить детальное изучение одной из машин, изучая ее конструкцию, в том числе на предмет заимствования чужих деталей.

Детали процесса будут описаны в отдельной технической директиве, но уже сейчас известно, что выбор будет случайным. Чтобы сделать этот процесс более прозрачным, FIA подчеркнула, что он не будет опираться на какие-то подозрения в нарушениях.

От команд потребуется содействие в разборе шасси и помощь инженеров, если таковая потребуется. Также каждый участник должен будет подписать специальную декларацию о том, что обе его машины имеют одну и ту же спецификацию. 

Из-за новой процедуры результаты Гран При будут оставаться предварительными до вечера воскресенья. 

В специальном бюллетене, выпущенном FIA в субботу, сказано: «Для осуществления углубленных технических проверок машин, участвующих в чемпионате, технический делегат будет случайным образом выбирать одну из них на каждом этапе и подвергать глубокой разборке после финиша для проверки соответствия регламенту узлов, компьютерных алгоритмов и систем.

Дополнительные проверки могут быть также проведены на другой машине команды. Это отвечает требованию статей 14.3 и 25.5 Спортивного регламента Ф1.

Эти проверки станут дополнением к обязательным, которые технический департамент FIA проводит после каждой гонки. 

В случае обнаружения нарушений технический делегат отразит их в своем отчете, а судьи должны отдать распоряжение о защите найденных свидетельств, включая изъятие и опечатывание  соответствующих деталей и информации. 

Судьи подчеркивают, что эта процедура является новой для этого чемпионата мира, однако она регулярно проводится в других соревнованиях под эгидой Федерации».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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