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FIA сохранила в Бахрейне три зоны DRS, но сократила их днину

В преддверии первого Гран При нового сезона стали известны подробности тех изменений, которые призваны повысить зрелищность гонок

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
FIA сохранила в Бахрейне три зоны DRS, но сократила их днину
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На прошлой неделе организаторы Формулы 1 объявили, что проведут ревизию зон DRS на трассах чемпионата, так как для машин нового поколения из-за иных характеристик прежний подход не всегда является эффективным. 

Тогда же были анонсированы изменения для пяти первых этапов – но без конкретики. 

В преддверии Гран При Бахрейна стали известны детали перемен в Сахире. На трассе останутся три участка, где пилоты смогут открывать плоскость заднего крыла – на главной прямой, а также между третьим и четвертым поворотами и между десятым и 11-м (на схеме ниже вторая из этих зон не показана). 

В 2023 году первая зона станет короче на 80 метров – открыть крыло можно будет спустя 250 метров после выхода из финального поворота.

Схема трассы Гран При Бахрейна

Схема трассы Гран При Бахрейна

Фото: Motorsport.com

Вторая зона DRS, как и прежде, будет регулироваться той же точкой замера отрыва, что и первая – что позволит гонщику продолжать атаку, если она не увенчалась успехом, – тогда как у третьей зоны будет собственная точка замера. В обоих случаях протяженность зон осталась неизменной. 

Система снижения лобового сопротивления используется в Ф1 с 2011 года. Пилот может воспользоваться ей в гонке, если его отставание от соперника составляет менее секунды. 

Гран При Бахрейна пройдет 3-5 марта. 

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