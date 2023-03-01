FIA сохранила в Бахрейне три зоны DRS, но сократила их днину
В преддверии первого Гран При нового сезона стали известны подробности тех изменений, которые призваны повысить зрелищность гонок
На прошлой неделе организаторы Формулы 1 объявили, что проведут ревизию зон DRS на трассах чемпионата, так как для машин нового поколения из-за иных характеристик прежний подход не всегда является эффективным.
Тогда же были анонсированы изменения для пяти первых этапов – но без конкретики.
В преддверии Гран При Бахрейна стали известны детали перемен в Сахире. На трассе останутся три участка, где пилоты смогут открывать плоскость заднего крыла – на главной прямой, а также между третьим и четвертым поворотами и между десятым и 11-м (на схеме ниже вторая из этих зон не показана).
В 2023 году первая зона станет короче на 80 метров – открыть крыло можно будет спустя 250 метров после выхода из финального поворота.
Схема трассы Гран При Бахрейна
Фото: Motorsport.com
Вторая зона DRS, как и прежде, будет регулироваться той же точкой замера отрыва, что и первая – что позволит гонщику продолжать атаку, если она не увенчалась успехом, – тогда как у третьей зоны будет собственная точка замера. В обоих случаях протяженность зон осталась неизменной.
Система снижения лобового сопротивления используется в Ф1 с 2011 года. Пилот может воспользоваться ей в гонке, если его отставание от соперника составляет менее секунды.
Гран При Бахрейна пройдет 3-5 марта.
«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull
Баттон объяснил, почему Хэмилтон тянет с новым контрактом
Самое важное:
Эксперт: В Mercedes сочли оценки своей силы слишком мрачными
Эксперт: В Mercedes сочли оценки своей силы слишком мрачными Эксперт: В Mercedes сочли оценки своей силы слишком мрачными
Технический брифинг: что стоит за экспериментами Ferrari на тестах
Технический брифинг: что стоит за экспериментами Ferrari на тестах Технический брифинг: что стоит за экспериментами Ferrari на тестах
Ferrari установила причину поломки мотора Боттаса на тестах
Ferrari установила причину поломки мотора Боттаса на тестах Ferrari установила причину поломки мотора Боттаса на тестах
Сюзи Вольф стала главой женской серии F1 Academy
Сюзи Вольф стала главой женской серии F1 Academy Сюзи Вольф стала главой женской серии F1 Academy
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.