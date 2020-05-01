Феттелю предсказали однолетний контракт с Ferrari

Себастьян Феттель может покинуть Ferrari в конце нынешнего года. Нынешний контракт немца с командой истекает, и, по слухам, он уже отверг предложение однолетний сделки с существенным понижением зарплаты. Однако официально об уходе Феттеля из Скудерии пока объявлено не было.

Бывший пилот Формулы 1 Карун Чандхок, сейчас выступающий экспертом на канале Sky Sports, полагает, что стороны все же договорятся о контракте на один сезон.

«Думаю, он подпишет контракт на 2021 год, – сказал Чандхок Sky F1. – Из-за переноса старта сезона он уже не в центре внимания, давления на него стало меньше».

При этом долгосрочного контракта Чандхок от Феттеля и Ferrari не ждет: «Насчет 2022-го я уже не уверен. Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс будут стучать в двери, ведь Ferrari останется топ-командой независимо от смены технического регламента».

Также индиец полагает, что Феттелю придется пойти на сокращение зарплаты: «С Леклером у Ferrari уже есть будущая звезда, так что теперь им незачем так много платить Феттелю».