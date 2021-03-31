Феттелю посоветовали пройти обряд экзорцизма

Себастьян Феттель катастрофически начал новый сезон Формулы 1, став 18-м в квалификации Гран При Катара и 15-м в гонке. Вдобавок, в обеих сессиях немец получил штрафные баллы за нарушение правил.

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл считает, что Феттелю надо разобраться со своей внутренней энергией, если он надеется вернуть былой уровень карьеры.

«Феттелю надо сходить к экстрасенсу и изгнать из себя злого духа, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Ужасно наблюдать за тем, что с ним творится. В его психологии что-то поменялось, видимо, что он сделал нечто неправильное, что к этому привело.

Мне кажется, у него произошел перелом в психологическом балансе. Он как будто выпотрошен. Словно считает, что получает наказание, и я боюсь, все становится только хуже.

Ему надо как-то избавиться от всего негатива, и тогда он будет способен на что угодно. Он может бороться впереди с Льюисом и Максом».