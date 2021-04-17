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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новости

Феттелю не хватило в квалификации «последней капли уверенности»

Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер

После Бахрейна, где он остался 18-м, немецкий гонщик сделал в квалификации Гран При Эмилии-Романьи шаг вперед, но все равно не попал в десятку и проиграл напарнику

Феттелю не хватило в квалификации «последней капли уверенности»

По итогам субботней сессии на трассе в Имоле Себастьян Феттель остался 13-м, хотя во втором сегменте уступил лучшему результату меньше семи десятых секунды. 

Выступавший на такой же машине Лэнс Стролл второй раз подряд показал десятую скорость.

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По словам четырехкратного чемпиона мира, он продолжает адаптироваться к Aston Martin AMR21, и хотя смог продвинуться в этом компоненте по сравнению с первым Гран При, пока слишком рано говорить, что этот процесс уже успешно завершен.

«Мы в самой гуще борьбы в середине пелотона, – объяснил гонщик на медиа-сессии. – Борьба там невероятно плотная, и даже пара десятых может иметь значение. 

Сейчас я уже куда больше доволен ощущениями от машины, но мне все же недостает последней капли уверенности. В целом я чувствую, что мы прибавляем. Но борьба, повторюсь, очень упорная – потому посмотрим, что принесет завтрашний день. 

Возможно, в гонке будет небольшой дождь, который поможет нам».

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Говоря о привыкании к машине, Себ добавил: «Признаюсь, я не самый терпеливый человек, потому не хочу ждать. Сейчас все уже гораздо лучше, однако на трассах вроде этой вам нужна полная уверенность, чтобы выжать из машины все возможное.

Я пока не добился этого, мы проводим всего второй этап. Потому мне следует набраться терпения. 

Машина значительно отличается от тех, к которым я привык в последние годы. Есть пара моментов, включая работу с шинами и настройками, которые имеют большое значение. Потому этот процесс занимает больше времени, чем обычно. 

В середине пелотона вы сражаетесь за те самые последние десятые, которые напрямую определяют результат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Люк Смит

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