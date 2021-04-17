Феттелю не хватило в квалификации «последней капли уверенности»

По итогам субботней сессии на трассе в Имоле Себастьян Феттель остался 13-м, хотя во втором сегменте уступил лучшему результату меньше семи десятых секунды.

Выступавший на такой же машине Лэнс Стролл второй раз подряд показал десятую скорость.

По словам четырехкратного чемпиона мира, он продолжает адаптироваться к Aston Martin AMR21, и хотя смог продвинуться в этом компоненте по сравнению с первым Гран При, пока слишком рано говорить, что этот процесс уже успешно завершен.

«Мы в самой гуще борьбы в середине пелотона, – объяснил гонщик на медиа-сессии. – Борьба там невероятно плотная, и даже пара десятых может иметь значение.

Сейчас я уже куда больше доволен ощущениями от машины, но мне все же недостает последней капли уверенности. В целом я чувствую, что мы прибавляем. Но борьба, повторюсь, очень упорная – потому посмотрим, что принесет завтрашний день.

Возможно, в гонке будет небольшой дождь, который поможет нам».

Говоря о привыкании к машине, Себ добавил: «Признаюсь, я не самый терпеливый человек, потому не хочу ждать. Сейчас все уже гораздо лучше, однако на трассах вроде этой вам нужна полная уверенность, чтобы выжать из машины все возможное.

Я пока не добился этого, мы проводим всего второй этап. Потому мне следует набраться терпения.

Машина значительно отличается от тех, к которым я привык в последние годы. Есть пара моментов, включая работу с шинами и настройками, которые имеют большое значение. Потому этот процесс занимает больше времени, чем обычно.

В середине пелотона вы сражаетесь за те самые последние десятые, которые напрямую определяют результат».