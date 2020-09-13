Феттелю не хватило денег на машину Шумахера

В рамках гоночного уик-энда в Муджелло сын Михаэля Шумахера Мик провел показательные заезды на болиде 2004 года, за рулем которого его отец выиграл свой последний чемпионский титул.

В эфире Sly F1 бывший пилот, а ныне комментатор гонок Марк Уэббер спросил у нынешних пилотов Скудерии их мнение об этом болиде с мотором V10.

«Это моя любимая машина, – признался Себастьян Феттель. – Если посмотреть на наши современные машины, они гораздо крупнее. Да, у нас гораздо больше прижимной силы. Но этот болид на 160-170 килограммов легче!

Как-то такую машину выставили на продажу. Не эту самую, но того же года. Я хотел ее купить, но она оказалась мне не по карману. Серьезно! И все же удивительный автомобиль».

В свою очередь Шарль Леклер выразил свое восхищение звуком мотора V10: «Мало того, что она отлично выглядит, так еще и звучит она гораздо лучше, чем наши болиды. Мне довелось однажды водить болид 2003 года. Надеюсь, и на этом получится прокатиться».