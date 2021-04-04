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Формула 1 / Новость

Феттелю нашли новое место работы

Автор:
, редактор

Росберг не прочь нанять Себа в свою команду

Феттелю нашли новое место работы

На этих выходных стартует новая гоночная серия Extreme E, в которой соревнуются электрические внедорожники. Серия привлекла сразу трех чемпионов Формулы 1: Нико Росберг и Льюис Хэмилтон владеют своими командами, а Дженсон Баттон еще и выступает за собственный коллектив.

При этом Росберг не прочь расширить звездный состав XE. По его мнению, отличным пополнением для серии стал бы Себастьян Феттель, у которого в последнее время дела в Ф1 идут не слишком хорошо. Тем более, что немец неоднократно высказывался о важности борьбы за экологию.

«Может, мы как-нибудь заманим его к нам, – цитирует Росберга F1-Insider. – Здорово видеть, что Себастьян идет по моим стопам в вопросе защиты экологии, ведь у него много фанатов и он может повлиять на множество людей. Здорово видеть, что все больше спортсменов интересуются этой темой».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Extreme E
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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