Феттелю и Леклеру посоветовали брать пример с Хэмилтона

В конце гонки в Сан-Паулу пилоты Ferrari столкнулись в борьбе за четвертое место и сошли с дистанции. Ни один из них не признал вины в аварии – что заметно контрастирует с поведением Льюиса Хэмилтона, который сразу принес извинения Александру Элбону за инцидент на предпоследнем круге.

Бывший технический директор Ferrari Росс Браун, который теперь работает управляющим директором Ф1, считает, что гонщики Скудерии должны вести себя иначе.

«Я бы не хотел судить, кто больше виноват в аварии, – написал Браун в колонке на сайте Ф1. – Но было бы хорошо, если бы один из них последовал примеру Хэмилтона и немедленно признал вину. Так, как поступил чемпион после столкновения с Элбоном.

Если Ferrari действительно хочет положить конец доминированию Mercedes, ей нужно не только предоставить своим гонщикам более конкурентоспособный автомобиль, но и сделать так, чтобы подобные инциденты не повторялись. Формула 1 – командный вид спорта, особенно если говорить о Маранелло».

Также Браун посоветовал руководителю Скудерии Маттиа Бинотто донести до гонщиков мысль, что право решающего голоса всегда остается за командой.

«После летнего перерыва в раздевалке Ferrari была серьезная напряженность. Потом казалось, что уже все успокоилось. Но теперь Маттиа Бинотто сталкивается с трудной задачей вернуть все на круги своя. О чем он сам говорил в интервью после гонки.

Он должен был сказать гонщикам, чтобы они выполняли свои обязанности. На языке Маранелло всегда означает, что интересы команды выше интересов пилотов – чего не было в воскресной гонке».