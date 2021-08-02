Феттеля убрали со второго места в протоколе Гран При Венгрии

Себастьян Феттель стал вторым на Гран При Венгрии. Однако через несколько часов после финиша гонки было объявлено о его дисквалификации из-за нехватки топлива в баке. Команда Aston Martin тут же подала апелляцию, мотивируя ее тем, что топлива было достаточно, просто его не смогли извлечь.

После этого возле фамилии Феттеля в протоколе гонки появилась особая пометка, однако со второго места он удален не был. Это сочли сигналом того, что дисквалификация не вступит в силу до рассмотрения апелляции. Однако теперь было сообщено, что произошедшее было лишь административной ошибкой.

Феттеля убрали со второй строчки, отдав ее Льюису Хэмилтону. На третье место поднялся Карлос Сайнс. Сам Феттель в протоколе теперь значится дисквалифицированным, при этом протокол отмечен как предварительный до рассмотрения апелляции.